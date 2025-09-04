«بوندرنغ» لجودلفين تتطلع إلى السير على خطى أخيها في أمريكا



تتطلع المهرة الواعدة «بوندرنغ» لجودلفين إلى السير على خطى أخيها غير الشقيق «ثينك بيغ» عبر تحقيق انتصار في سباق ميوزيك سيتي ستيكس للفئة الثانية يوم السبت المقبل في مضمار كنتاكي داونز بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما يخوض «سييستا كي» سباق «غان رانر ستيكس» في الحفل ذاته والذي استهل مسيرته بانتصارين متتاليين.

وتسعى «بوندرنغ» إلى التألق في الفترة المقبلة على غرار «ثينك بيغ» الذي قدم موسماً استثنائياً في سباقات السرعة على العشب بعدما أحرز لقب «شاكرتاون ستيكس» للفئة الثانية و«توين سبايرس تيرف سبرينت» للفئة الثانية، إلى جانب فوزه على مسافة الميل في «كيلسو ستيكس» للفئة الثالثة.



وتملك «بوندرنغ» سجلاً واعداً منذ انتقالها إلى العشب بإشراف بريندان والش، حيث حققت انتصارين في آخر ثلاث مشاركات لها أبرزها فوزها بسباق في إنديانا غراند بفارق خمسة أطوال في يونيو، فيما حلت وصيفة بسباق «بيا باتش ستيكس» في إليس بارك في يوليو بعد أن خُطفت منها الصدارة في الأمتار الأخيرة، وعادت إلى نفس المضمار في أغسطس لتفوز بشكل مثير من الخلف في كنتاكي داونز بريفيو ليديز تيرف سبرينت.

وأكد مايكل باناهان، مدير إنتاج خيول السباقات في جودلفين بالولايات المتحدة، أن «بوندرنغ» واجهت بداية صعبة هذا العام بخسارة فارسها في سباقين متتاليين، لكنها أظهرت قدراتها الحقيقية بعد إضافة الغمامات في آخر ثلاث مشاركات، وخاصة مع فوزها المصنف ضد مهرات أكبر سناً في مشاركتها الأخيرة.





وأضاف، إن المدرب بريندان سعيد للغاية بمستوى تدريباتها، وأبدى حماسه الكبير بعد تمرينها الأخير نهاية الأسبوع الماضي، وأكد أنها في قمة جاهزيتها، لافتاً إلى أن المنافسة ستكون قوية، إذ تُعتبر المهرة «كيلوين» الفائزة بسباق تيست ستيكس للفئة الأولى المنافسة الأبرز، إلى جانب المهرة السريعة شي سوسبايسي، التي ربما لم توفق في مشاركتها الأخيرة في رويال آسكوت، ومن المتوقع أن تكون «بوندرنغ» طرفاً في المنافسة على اللقب طالما تأقلمت مع طبيعة مضمار كنتاكي داونز الفريد، والفارس المتميز تايلر غافاليوني سيعود لقيادتها.