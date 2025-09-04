9 فرسان من الإمارات في القائمة الأولية لمونديال رومانيا للقدرة



أعلن الاتحاد الدولي للفروسية القائمة الأولية للفرسان والخيول المشاركة في بطولة العالم للشباب والناشئين المقرر إقامتها في مدينة بوفتيا في جمهورية رومانيا يوم 20 سبتمبر الجاري لمسافة 120 كلم، وضمت القائمة الأولية 9 فرسان من الإمارات سيمثلون الدولة في البطولة التي يتطلع من خلالها فرساننا إلى المحافظة على اللقب للمرة الخامسة على التوالي.



وضمت قائمة فرسان الإمارات كلاً من: راشد أحمد صغير الكتبي بطل النسخة الماضية على صهوة «هدير»، ووصيف النسخة ذاتها راشد محمد عتيق المهيري على صهوة «فولكان فويلي»، وأحمد عبدالرحمن البستكي على صهوة «دراغون فويلي»، علي عبدالله بن زايد الفلاسي على صهوة «غوروستي باغادي»، عيسى عبدالله عيسى على صهوة «جست لا ماجوري»، عيسى راشد محمد المزروعي على صهوة «الفاتنة»، راشد سعيد حمد سعيد الكتبي على صهوة «هامة»، خليفة راشد مغير العميمي «فاني جيرل لا ماجوري»، ماجد جمال زعل بن كريشان المهيري على صهوة «كاسلبار كادبرا».



ويدافع فرسان الإمارات عن لقب مونديال الشباب والناشئين للقدرة الذي استضافته في النسخة الماضية ميادين كاستيلسجرات الفرنسية، حيث حصد فرسان الإمارات الميداليتين الذهبية والفضية بقيادة الفارس راشد أحمد صغير الكتبي بطل المونديال على صهوة «إيدي دي مونتريزر»، وأحرز الوصافة راشد محمد عتيق المهيري على صهوة «كاسلبار كادبارا».