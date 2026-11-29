

اختتم «أومبودسمان» بشعار جودلفين مسيرته الحافلة بالإنجازات، بانتصار تاريخي في كأس اليابان للفئة الأولى على مضمار طوكيو، اليوم الأحد، ليكون مسك ختام رحلته في المضامير، بعدما سجل انتصاره السادس على مستوى الفئة الأولى، وأصبح أول جواد يتدرب في المملكة المتحدة يحرز اللقب منذ عام 2005.



وكان الجواد البالغ من العمر 5 سنوات، الذي يتدرب بإشراف جون وثادي غوسدن، قد رسخ مكانته أفضل جواد في العالم على المسافات المتوسطة، بفضل انتصاراته في سباقات «دبي تيرف» و«برنس أوف ويلز ستيكس» و«شامبيون ستيكس» خلال عام 2026، قبل أن يخوض للمرة الأولى تحدي مسافة 2400 متر أمام نخبة من أقوى الخيول.



وبالعودة إلى مجريات السباق، فرض «كوزمو كوراندا» إيقاعاً قوياً منذ انطلاقة السباق الذي شهد مشاركة 18 جواداً، فيما استقر «أومبودسمان»، بقيادة الفارس وليام بيوك، في المركز السابع مناصفة، لكن ومع دخول المسار المستقيم، اتجه «أومبودسمان» نحو الخارج، قبل أن يندفع بقوة بين الخيول في آخر 400 متر، وينتزع الصدارة من «كروا دو نور»، مع اقتراب السباق من آخر 200 متر.



وواصل ابن «نايت أوف ثندر» تألقه، مبتعداً عن منافسيه، ليحسم اللقب بزمن قدره 2.22.70 دقيقة، بفارق طول ونصف الطول على «كالانداغان»، بطل كأس اليابان لعام 2025، فيما حلّت خيول «دانون ديسايل» و«ماسكريد بول» و«كروا دو نور» في المراكز التالية.



ويطوي «أومبودسمان» بهذا الإنجاز صفحة مسيرته في المضامير، لينتقل إلى مزرعة كيلدانغان في إيرلندا، حيث يبدأ فصلاً جديداً من مسيرته في عالم الإنتاج عام 2027.



وأشاد الفارس وليام بيوك بقدرات «أومبودسمان»، قائلاً: «كان أومبودسمان جواداً رائعاً، ونجماً وبطلاً. لقد كانت قيادته في السباقات متعة كبيرة بالنسبة لي، فالخيول من طرازه لا تتكرر كثيراً».



وأضاف: «إنه جواد سباقات استثنائي، وقد أظهر اليوم جانباً جديداً من قوته، على مسافة مختلفة، وفي ظروف مغايرة تماماً، ومن المعروف أن كأس اليابان سباق بالغ الصعوبة. وسينتقل الآن إلى الإنتاج، ونأمل أن يحقق في مسيرته الجديدة نجاحاً يضاهي ما حققه في المضامير».