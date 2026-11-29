

قدم مربط دبي للخيول العربية ملحمة رائعة في بطولة العالم لجمال الخيل العربية والسوبريم 2026 المصنفة أعلى تصنيف على الإطلاق، حسب أنظمة المنظمة الأوربية لمسابقات جمال الخيل العربية الأصيلة «الإيكاهو»، والتي اختتمت فعالياتها، مساء أول من أمس، في القصر الكبير بالعاصمة الفرنسية باريس، وهي البطولة التي أسدلت الستار على سلسلة من بطولات جولة الجياد العربية بكل محطاتها العربية والأوربية، ومحطتي الأمريكيتين.



حقق مربط دبي في أجواء ملكية احتضنها القصر الكبير، إنجازاً تاريخياً جديداً، يليق باسم دولة الإمارات، وضعه على عرش البطولة بين أقوى مرابط العالم إنتاجاً وإنجازاً، وصفوة من أجمل الخيول العربية في العالم، واستطاع أن يؤكد أفضليته العالمية بلا منازع بالمكانة المتميزة لمربط دبي، وتنال خيوله الأيقونية ما تستحق من تقدير يليق بها كونها خيولاً بطلة خلقت لتكون في المركز الأول، ولتقسم كنز الألقاب الذهبية نصفين؛ نصف لدبي وحدها، ونصف للعالم أجمع.



تألق

افتتحت المهرة «دي رؤى» بريق الملحمة الذهبية، وإنجاز الهاتريك التلاثي الذهبي متألقة بين أجمل مهرات العالم، وهي من الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «دي رويانة»، مؤكدة وزنها الذهبي العالمي، الذي يعني حضوراً إنتاجياً متواصلاً لمربط دبي في أفق مستقبل يصنعه كل موسم. وأضافت الفرس الفاتنة «دي نجلاء» ذهبية ثانية متفوقة على أجمل الأفراس المنافسة في البطولة والسوبريم، وهي من الفحل «دي سراج» والفرس «إيلي فلامينكا». وحمل مركز الوصافة البصمة الإنتاجية لمربط دبي، وذلك بإحراز الفرس «دي ظيرة» المملوكة لمربط المرقاب اللقب الفضي، وهي من الفحل «دي سراج» والفرس «دي ظبية».



أمجاد

وأشهر الفحل العالمي صاحب أغلى شبوة في العالم أشعة قوته الجمالية متحدياً أبرز الأفحل المنافسة على مدى موسم عالمي، انتهت قصة أمجاده في القصر الكبير بباريس، ليكون بطل العالم السوبريم الذهبي أسوة بملكة الأفراس «دي نجلاء» والمهرة الأميرة اليافعة «دي روى»، وهو من الفحل «إسكاليبور إي إيه» والفرس «دي شيهانة»، كما استطاع الفحل «دي صامد» إنتاج مربط دبي ومملوك لمربط «إس كي» للخيل العربية من انتزاع اللقب البرونزي، وهو من الفحل «إف إيه إل رشيم» والفرس «دي فتون».



مكانة

وحقق مربط عجمان ذهبية في بطولة الأمهار بعمر السنة مع المهر «آر دي إس دوناتيلو»، وفضية الأريام حربة المملوكة للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، لتتربع دولة الإمارات على عرش العالم في عالم الخيل العربية الأصيلة، ورسخت مكانها في المركز الأول بين دول العالم، وبامتياز لا يضاهى.

بعد إنجاز باريس يصر مربط دبي على الاحتفاظ بإنجازاته الملكية في تاريخ بطولة العالم، وبأرقامه القياسية المتجددة؛ وكانت آخر محطاتها بطولة العالم التي أقيمت في قطر العام الماضي، حيث أحرز 5 ألقاب مكونة من لقبين ذهبيين، ولقب فضي، ولقبين برونزيين، محافظاً على مركزه القيادي الأول عالمياً، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ صناعة الخيول العربية.



مبدأ ثابت

من جهته أعرب المهندس محمد التوحيدي، المشرف العام المدير العام لمربط دبي للخيول العربية عن سعادته بالإنجاز التاريخي الجديد، الذي حققته الخيول البطلة للمربط في ختام محطات جولة الجياد العربية، وبطولة العالم للخيول العربية الأصيلة السويريم، مشيداً بمستوى التنظيم المحكم والتحكيم الذي وصفه بالعلمي، الذي يختصر تفاصيل جولات من التنافس قبل التتويج بالبطولة.



وقال التوحيدي: لقد حققنا ما سعينا لتحقيقه من إنجاز بعد محطات تنافسية مثيرة، وكنا حريصين دائماً على أن نكون في مستوى اسم دبي العالمي، ونقطف ثمار جهود متواصلة، تستهدف المحافظة على الخيل العربية وتطويرها، والاحتفاء بها، وتعزيز انتشارها في كل مكان، كما أراد لها ذلك فارس العرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المسيرة مستمرة، والإنجازات متواصلة، والمهمة النبيلة مبدأ ثابت لا يتغير.



ملحمة نبيلة

من جانبه، أشاد عبد العزيز المرزوقي، المدير التنفيذي لمربط دبي للخيول العربية، بنجاح بطولة العالم، وختام جولة الجياد العربية، معتبراً الحدث العالمي قمة في التنظيم والإبهار، ودقة التحكيم، وسمو التناقس، ومتعة الاحتفاء بالخيل العربية، مع تتويج أجمل الخيول الأصيلة في العالم، بعد جولات من التنافس المثير.



وقال المرزوقي: «نحن سعداء بإنجازاتنا المباركة في موسم عالمي، تنافست فيه أقوى مرابط العالم، وأجمل خيول العالم. الإمارات تقود دفة الإنتاج العالمي، وتحقيق أعلى الإنجازات في قمة البطولات، ودبي تقود حرارة هذه الملحمة النبيلة بفخر واعتزاز. ونهنئ أنفسنا ومرابطنا الوطنية، التي عززت إنجازات الوطن، كما نهنئ أشقاءنا من دولة قطر والمملكة العربية السعودية على نتائجهم الطيبة».