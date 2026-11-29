

توجت الفارسة نورة حمد خلفان القبيسي بلقب سباق كأس عيد الاتحاد للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، الذي نظمته قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، اليوم الأحد، في افتتاح موسمها الجديد، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 55. شهد السباق مشاركة 256 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات الدولة، في حضور كبير عكس حرص الملاك والمدربين والفرسان على المشاركة في الحدث والفوز بلقب أول سباقات الموسم بالقرية.



وجاء فوز نورة القبيسي على صهوة الجواد «إيزي بلاي» لإسطبلات البوادي، عقب منافسة قوية وتقلبات في مراكزها خلال المراحل الأربع للسباق، حيث أنهت المرحلة الأولى في المركز الثاني عشر، قبل أن تحقق تقدماً لافتاً في المرحلة الثانية بوصولها إلى المركز الثاني، ثم تراجعت إلى السابع في المرحلة الثالثة، لكنها نجحت في مرحلة الحسم الأخيرة بانتزاع الصدارة والتتويج بالكأس، بزمن قدره 4.08.12 ساعات.



وحلت الفارسة مريم علي كريم في المركز الثاني على صهوة «هانتيوشا لارزاك» لإسطبلات الريف عجبان، بعد أن قطعت مسافة السباق في 4.08.16 ساعات، فيما جاءت الفارسة الفرنسية ليا فاندر كيرخوف ثالثة على صهوة «أباندومز مونشادو» لإسطبلات أف 3 بزمن قدره 4.11.35 ساعات.



وجرت مراسم تتويج الفائزين عقب استكمال إجراءات الفحص البيطري واعتماد النتائج رسمياً، بحضور مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، والدكتور عبدالله أحمد الشيخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للفروسية رئيس لجنة القدرة، ومحمد الحضرمي، مدير الفعاليات بالقرية، وعذراء العواني، ممثلة الأرشيف والمكتبة الوطنية، ولارا صوايا، المديرة التنفيذية للتسويق بقرية الوثبة، وحضور كبير من أطقم الإسطبلات المشاركة.



من جانبه، أعرب سلمان الصابري، مدرب إسطبلات البوادي عن سعادته بالفوز باللقب، مؤكداً أنه حقق أحد أكبر أحلامه في قرية الوثبة، وقال إن كأس عيد الاتحاد يمثل مناسبة غالية على الجميع، وإنه كان اللقب الوحيد الذي لم يسبق لإسطبلات البوادي تحقيقه في الوثبة، ما ضاعف فرحة التتويج.



وأشاد الصابري بقوة السباق والمنافسة في جميع مراحله، مثمناً أداء الفارسة نورة القبيسي، ومؤكداً أن «إيزي بلاي» أثبت قوته بتحقيقه ثالث ألقابه في قرية الوثبة، وأضاف: «هدفنا دائماً المركز الأول الذي نسعى إليه في جميع السباقات، أنجزنا المهمة بنجاح، ونتطلع إلى مواصلة النجاحات في بقية سباقات الموسم الحالي».