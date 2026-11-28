اختتمت، مساء أمس، منافسات اليوم الأول من مهرجان الشارقة كلباء الثامن للجواد العربي الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وجمعية الإمارات للخيول العربية بالقسم «ج».

وشهد تألق «أي دي حياة»، لمالكها فيصل عبدالله محمد شعبان الشحي، محققة المركز الأول وأعلى نقاط اليوم بـ92.20 نقطة تلتها «سلامة الشحيمات»، لمالكها ماجد مبارك ماجد محمد المنصوري، بـ91.40 نقطة، ثم «كاتيا أم ون»، لمالكها غدير سعيد خليفة محمد خليفة بـ91.10 نقطة

شهد منافسات اليوم الأول الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، وسلطان خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، إلى جانب عدد من ملاك ومربي الخيول العربية.

وشهد اليوم الافتتاحي إقامة 6 أشواط للمهرات بعمر سنة واحدة وسنتين وسط منافسات قوية وتقارب في النقاط، فيما نجحت المهرة «أي دي حياة» في تسجيل أعلى نقاط اليوم الأول برصيد 92.20 نقطة.

وفي القسم «أ» تصدرت «أي إل آر غلا» لمالكها يوسف محمد علي محمد الرشيد برصيد 91.00 نقطة تلتها «أي إل آر درة» لمالكها محمد يوسف محمد علي الرشيد بـ90.80 نقطة، وحلت ثالثة «ليالي الزبير» للشيخة نور خالد عبدالله محمد آل ثاني بـ90.60 نقطة.

وفي القسم «ب» أحرزت «ريماس الزبير» للشيخ عبدالله محمد علي آل ثاني، المركز الأول بـ91.80 نقطة، وجاءت «فام هوجاء» لمالكها فديريكو جوسي موراليس جوردان، ثانية بـ91.50 نقطة، فيما حلت «نقوة الهواجر» لمالكها غانم محمد غانم محمد الهاجري، ثالثة بـ91.10 نقطة.

وفي القسم «ج» تصدرت «نعمة أم ون» للشيخ عبدالله محمد علي آل ثاني، بـ90.70 نقطة، تلتها «لمى الفراس» لمالكها فراس فؤاد عبدالهادي مشعل، بـ90.20 نقطة، ثم «أي دي وداد» لمالكها عدنان عبدالله محمد شعبان الشحي، بالرصيد ذاته.

وفي القسم «أ»، حققت «جوانا الريماس» لمربط الريماس للخيول العربية، المركز الأول بـ92.00 نقطة، تلتها «حسيبة الزبير» للشيخة نور خالد عبدالله محمد آل ثاني، بـ91.90 نقطة وجاءت «أ ل أ وديمة» لمالكها محمد بطي علي العبدولي، ثالثة بـ91.10 نقطة.

وفي القسم «ب» تصدرت «أي دي هند»، لمالكتها سلماء محمد سيف بن سويف آل علي، بـ91.70 نقطة، وحلت في المركز الثاني «إ.س. حسنة»، للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، ثانية بـ91.10 نقطة فيما جاءت في المركز الثالث «أثيل الباهية» لمالكها محمد فهد محمد مبارك الأحبابي، ثالثة بـ90.60 نقطة.