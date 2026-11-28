أحرز الفارس خليفة على خلفان الجهوري على صهوة «أل سي أي سكمو» لإسطبلات الوثبة، لقب سباق العمالقة للقدرة، الذي أُقيم اليوم في ختام فعاليات سباقات اتحاد الإمارات للفروسية والسباق بقرية بوذيب العالمية للقدرة في مدينة الختم، بمشاركة 91 فارساً وفارسة.

ونظّم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق منافسات السباقات، التي اشتملت إلى جانب سباق العمالقة، على سباق السيدات، وسباق الإسطبلات الخاصة.

وسجل الجهوري زمناً قدره 3:55:35 ساعة، بمعدل سرعة بلغ 25.47 كلم في الساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس أحمد حسين العواني، على صهوة «بار أوبان» لإسطبلات المغاوير، بزمن 3:55:54 ساعة، فيما جاء الفارس منصور ناصر الحمادي ثالثاً على صهوة «سكوتش» لإسطبلات الريف العجبان، بزمن 3:56:20 ساعة.

ويُعد سباق العمالقة من السباقات المخصصة للفرسان الذين لا يقل وزنهم عن 75 كجم، ويتيح الفرصة أمام الفرسان للعودة إلى أجواء المنافسة، حيث شهد مشاركة عدد من الفرسان الذين غابوا عن ميادين القدرة لفترات طويلة

وجاء فوز الجهوري ثمرة أداء متوازن على امتداد مراحل السباق، إذ تصدر المرحلة الأولى، وحلّ رابعاً في الثانية، قبل أن يستعيد موقعه في المقدمة بإحرازه المركز الأول في المرحلتين الثالثة والأخيرة، ليحسم الصدارة واللقب عند خط النهاية.

وعقب ختام المنافسات، توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى د. عبد الله أحمد الشيخ عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة القدرة، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني رئيس قسم التسويق بالاتحاد.