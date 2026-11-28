تستضيف قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، غداً الأحد، سباق كأس عيد الاتحاد للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، في أول سباقات الموسم الجديد بالوثبة، ويشهد السباق مشاركة نخبة الفرسان والفارسات من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة، في منافسة تحمل طابعاً وطنياً احتفاء بعيد الاتحاد الـ55 للدولة.

ويقام السباق الذي ينطلق عند السادسة والنصف صباحاً، بتنظيم قرية الإمارات العالمية للقدرة، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، والذي يعد من أبرز محطات الموسم، لما يمثله من أهمية لدى الإسطبلات والملاك والمدربين والفرسان، الذين يتطلعون إلى المنافسة على اللقب وبلوغ منصات التتويج والفوز بالكأس التي تحمل قيمة كبيرة للجميع.

وتم تقسيم السباق إلى 4 مراحل، تبلغ مسافة الأولى 40 كيلومتراً، وترسم بالأعلام الزرقاء، والثانية 35 كيلومتراً بالأعلام الصفراء، والثالثة 25 كيلومتراً بالأعلام الحمراء، فيما تبلغ مسافة المرحلة الرابعة والأخيرة 20 كيلومتراً بالأعلام البيضاء، مع فترات راحة بين كل مرحلة.

وأكملت القرية استعداداتها لاستضافة الحدث، من خلال تجهيز المسارات ومرافق السباق، واستكمال الترتيبات التنظيمية والفنية واللوجستية، بما يضمن توفير أفضل الظروف للفرسان والخيول، وتقديم منافسة تليق بقيمة المناسبة الوطنية ومكانة القرية في تنظيم كبرى بطولات القدرة والتحمل.

ووضعت اللجنة المنظمة، عدداً من الضوابط التي تحكم السباق، منها أن يكون عمر الخيل المشارك 6 سنوات وفوق، وألّا تتجاوز نبضات الخيل بعد كل مرحلة عن 64 نبضة في الدقيقة، مع منع الفرسان والفارسات من استخدام السوط أو وخز الحصان والالتزام التام بالمسار المحدد وغيرها من الضوابط.