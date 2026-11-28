

حققت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، بإشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس برناردو بينيرو، ثنائية لافتة في السباق الثالث لمضمار جبل علي، والذي أقيم اليوم، وسط أجواء احتفالية تزينت بمظاهر الابتهاج بعيد الاتحاد، وشهد الأمسية محمد سعيد الشحي المدير العام لهيئة الإمارات لسباق الخيل، ومحمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي لسباقات الخيل، وحشد جماهير كبير استمتع بالمشاهد الاستعراضية والأجواء الاحتفالية المشوقة.



واستهل الجواد «أون ذا واي» الثنائية بفوزه في الشوط الافتتاحي، ليتوج بلقب «جائزة الثاني من ديسمبر ستيكس» للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ 0 – 85» لعمر ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1000 متر، حيث اندفع برشاقة في الأمتار الأخيرة، متجاوزاً منافسيه بفارق مريح، بلغ خمسة أطوال ونصف الطول، مسجلاً زمناً قدره 1:00.00 دقيقة.



وأكد الجواد «ميوزيك لاد» تألق خيول سموه ليكمل الثنائية بفرض سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، مكتسحاً منافسيه بفارق شاسع بلغ 10 أطوال، ليظفر بلقب «جائزة سباق الجياد المبتدئة– مبادرة داعم»، قاطعاً مسافة السباق في زمن قدره 1:24.94 دقيقة، مقدماً عرضاً استثنائياً، عزز من حضور الإسطبل القوي في الأمسية الاحتفالية.



وتوج الجواد «جدال» ل آر م للسباقات، بإشراف إد كريسفورد وقيادة أويشين ميرفي، بلقب «جائزة 55 ستيكس»، في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، ونجح الجواد البطل بفضل انطلاقته القوية في انتزاع الصدارة متجاوزاً أقرب ملاحقيه بفارق 4.46 أطوال، قاطعاً مسافة السباق في 1:25.10 دقيقة.



وظفر الجواد «سايلنت سبيتش» لحمد راشد غدير، بإشراف سالم بن غدير وقيادة قيس البوسعيدي، بلقب «جائزة الإمارات السبع ستيكس للسرعة»، برعاية الشعفار للاستثمار في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، وهذا هو الفوز الثالث في الأمسية «هاتريك» للمدرب سالم بن غدير.



وخطف الجواد «الليث واريور» لليث للسباقات، بإشراف أنطونيو سنترا وجوليو اولاسكواجا، وبقيادة دانييل تودهوب، لقب «جائزة سباق شجرة الغاف» في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، للخيول المبتدئة بعمر سنتين إلى ثلاث سنوات.



واكتسح الجواد «كاليداسا» لنقابة ستود وبوتد للسباقات، بإشراف بوبات سيمار وقيادة ريتشارد مولن، المنافسين بفارق 7.55 أطوال، ليتوج بلقب «كأس 1971» في الشوط السادس لمسافة 1800 متر.



وفي ختام الأمسية، توج المهر «توغول» لمارات كوشيروف ومولدير كوشيروفا، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج اوشيه بلقب «جائزة سباق يوم الاتحاد» في الشوط السابع لمسافة 1600 متر.