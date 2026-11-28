توفي المدرب الأميركي السابق ريك شوسبرغ، أحد أبرز المدافعين عن رعاية خيول السباق بعد اعتزالها، الخميس عن 64 عاماً في لونغ آيلاند بولاية نيويورك، إثر مضاعفات إصابته بسرطان الكبد.

وحقق شوسبرغ، الذي اعتزل التدريب عام 2022، 876 انتصاراً خلال مسيرته المهنية، فيما تجاوزت قيمة الجوائز المالية التي حصدتها الخيول تحت إشرافه 38.2 مليون دولار، قبل أن يكرس جهوده لتطوير برامج رعاية الخيول المهجنة الأصيلة بعد انتهاء مسيرتها في المضامير.

ونشأ شوسبرغ في ولاية فرجينيا وسط عائلة تنشط في تربية الخيول، وحصل على شهادة في الاقتصاد التطبيقي من جامعة كورنيل، مع التركيز على علوم الحيوان ودراسات الخيول، لكنه اختار العمل في المضامير بدلاً من استثمار مؤهلاته الأكاديمية في مجال آخر.

وبدأ مسيرته التدريبية عام 1988، بعدما عمل مع عدد من المدربين، بينهم والتر كيلي وسيد واترز وتومي سكيفينغتون، وحقق انتصاره الأول في الرابع من سبتمبر من العام ذاته على مضمار بلمونت بارك مع الجواد «ثري تشوبت رود»، الذي كان يملكه.

نجاحات في سباقات الفئة الأولى

حقق شوسبرغ أول انتصار له في سباقات الفئات عام 1993 مع الجواد «آز إنديكيتد»، الذي فاز بعشرة سباقات من أصل 15 مشاركة، بينها بيمليكو سبيشال هانديكاب «الفئة الأولى»، وسجل ستة انتصارات متتالية بين نوفمبر 1993 ومايو 1994.

وجاءت أبرز نجاحاته مع المهر «مارياز مون»، الذي توّج بلقب أفضل مهر في عمر السنتين في الولايات المتحدة عام 1995، بعدما فاز بسباقات سانفورد ستيكس وفيوتشرِتي ستيكس وشامبين ستيكس.

كما أشرف على تدريب الجواد «أفيرمد ساكسيس»، الذي حقق ثمانية انتصارات في سباقات الفئات، بينها ثلاثة من الفئة الأولى، هي فوسبرغ ستيكس عام 1998، وسيغار مايل هانديكاب عام 1999، وكارتر هانديكاب عام 2002.

حياة ما بعد المضامير

ورغم اعتزاله التدريب، ظل شوسبرغ يتردد على المضامير بصورة شبه يومية، مكرساً جهوده لإيجاد حلول تضمن للخيول حياة مناسبة بعد انتهاء مسيرتها التنافسية.

وشغل عضوية مجلس إدارة جمعية أصحاب ومدربي الخيول المهجنة الأصيلة في نيويورك لمدة 12 عاماً، وترأس لجان الرعاية بعد الاعتزال والسلامة في الإسطبلات واللوائح الداخلية.

كما ترأس برنامجي «تيك 2» و«تيك ذا ليد»، اللذين يهدفان إلى إيجاد أماكن إيواء مناسبة لخيول السباق المعتزلة، وتوفير الموارد اللازمة لرعايتها وإعادة تأهيلها.