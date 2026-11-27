

سجلت أسعار بعض أنواع الأعلاف المستخدمة في تغذية الخيول ببريطانيا ارتفاعات وصلت إلى 43 % خلال عام، في ظل الضغوط التي تواجه إنتاج الأعلاف الخشنة، نتيجة الظروف المناخية الجافة، وتراجع المخزونات المتاحة، ما يزيد الأعباء المالية على ملاك الخيول ومراكز الفروسية مع دخول فصل الشتاء، الذي يشهد عادة ارتفاعاً في الاعتماد على الأعلاف المخزنة.



وكشف تقرير نشره موقع «هورس آند هاوند» البريطاني المتخصص في شؤون الفروسية، استناداً إلى بيانات جمعية تجار الأعلاف والقش البريطانية، عن ارتفاع متوسط سعر طن أعلاف المروج في البالات الصغيرة من 106 جنيهات إسترلينية في أكتوبر 2025، إلى 152 جنيهاً في أكتوبر 2026، بزيادة بلغت نحو 43.4 %.



وارتفع متوسط سعر طن أعلاف الحشائش المزروعة في البالات الصغيرة من 121 جنيهاً إسترلينياً، إلى 156 جنيهاً خلال الفترة نفسها، بزيادة تقارب 28.9 %، فيما سجلت الأعلاف في البالات الكبيرة المربعة انخفاضاً من 118 جنيهاً، إلى 106 جنيهات للطن، بنسبة 10.2 % تقريباً.



وتوضح هذه الفروق تفاوت حركة الأسعار بين أنواع الأعلاف وأحجام البالات، وأكدت الجمعية أن البيانات تجمع لتوثيق الأسعار التاريخية، ولا يقصد استخدامها دليلاً لتحديد أسعار البيع.



ضغوط على الإنتاج

تأتي هذه التطورات بعد موسمين واجه خلالهما منتجو الأعلاف في بريطانيا صعوبات مرتبطة بالأحوال الجوية، إذ أدى ضعف موسم النمو في 2025 إلى تراجع إنتاج الأعلاف الخشنة، واستنزاف جزء كبير من المخزونات الاحتياطية التي يعتمد عليها الملاك خلال الشتاء.



كما أثرت فترات الجفاف الممتدة خلال صيف 2026 في نمو الحشائش، مع تسجيل بعض المنتجين محاصيل أقل من المعتاد، ومحدودية فرص الحصاد الثاني في عدد من المناطق.



وكان متوسط سعر طن الأعلاف في البالات الكبيرة قد بلغ نحو 160 جنيهاً إسترلينياً خلال موجة ارتفاع في ربيع 2026، قبل أن يتراجع إلى 106 جنيهات في بيانات أكتوبر، ما يشير إلى تغير الأسعار خلال العام، تبعاً للإنتاج والمخزون والطلب.



وتختلف ظروف الإمدادات بين المناطق البريطانية، نتيجة تفاوت كميات الأمطار والإنتاج الزراعي، إلى جانب تأثير تكاليف النقل والوقود في وصول الأعلاف إلى المربين.



تكاليف إضافية للملاك

قالت جيما ستانفورد مديرة رعاية الخيول ورفاهيتها في الجمعية البريطانية للخيول، إن القلق بشأن توافر الأعلاف مفهوم، خصوصاً بعدما أدى ضعف المراعي إلى اعتماد عدد أكبر من الخيول على الأعلاف الخشنة المخزنة.



وأوضحت أن موسم 2025 تسبب في انخفاض إنتاج الأعلاف واستنزاف الاحتياطيات، بينما فرضت ظروف الجفاف في 2026 ضغوطاً إضافية على نمو الحشائش، وهو ما يستدعي استعداد الملاك لتأمين احتياجات خيولهم خلال الشتاء.



ونصحت ستانفورد بتقييم المخزون المتاح، وحساب الكميات المطلوبة لكل خيل، والتواصل مع الموردين قبل نفاد الأعلاف، بدلاً من اللجوء إلى الشراء بكميات كبيرة، نتيجة القلق من نقص الإمدادات.



كما شددت على أهمية تقليل الهدر أثناء تقديم الأعلاف، بما يساعد على إطالة فترة الاستفادة من المخزون، دون التأثير في احتياجات الخيول الغذائية.

تحذيرات من الاحتيال



من جانبه، أكد فيليب جادج، من شركة «فيليب جادج إنترناشونال» المتخصصة في توريد الأعلاف ومواد فرش الإسطبلات، أن وضع الإمدادات يختلف بين المناطق البريطانية، مع غياب مخزونات احتياطية كافية من المواسم السابقة، وتراجع الكميات الواردة من فرنسا، بسبب الجفاف الذي شهدته مناطق أوروبية.

وأوضح أن الإنتاج البريطاني خلال 2026 كان أفضل من العام السابق، لكن الطلب ارتفع أيضاً، ما يتطلب تخطيطاً مسبقاً من الملاك ومراكز الفروسية.



ودعا إلى شراء الأعلاف وفق الوزن الفعلي، بدلاً من الاكتفاء بعدد البالات، نظراً لاختلاف أوزانها، محذراً من عمليات الاحتيال المرتبطة بعروض بيع الأعلاف، خصوصاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وفي حال صعوبة الحصول على الأعلاف، أشارت الجمعية البريطانية للخيول إلى إمكان الاستعانة بمصادر أخرى للألياف ضمن النظام الغذائي، بشرط استشارة الطبيب البيطري، أو متخصص تغذية الخيول، قبل إجراء أي تغيير، حفاظاً على صحة الحيوان.



وتضع هذه التطورات ملاك الخيول ومراكز الفروسية أمام ضرورة الموازنة بين تكلفة شراء الأعلاف وتوافر المخزون وجودته، في وقت تستمر فيه تأثيرات الطقس وتكاليف النقل والطلب الموسمي على سوق الأعلاف البريطانية.





