

تعرض مضمار «سيدجفيلد» لسباقات الخيول في مقاطعة دورهام الإنجليزية لحريق، تسبب في أضرار مادية كبيرة بالطابق العلوي من المدرج الرئيسي، دون تسجيل أي إصابات. واستدعى الحريق تدخل أربع فرق من إدارة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعتي دورهام ودارلينغتون، بعدما اندلعت النيران في الطابق العلوي من مدرج روفلو، وتمكنت فرق الطوارئ من السيطرة عليها وإخمادها، وحصر الأضرار في الطابق المتضرر.



وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن عطلاً كهربائياً قد يكون وراء اندلاع الحريق، الذي بدأ في السقف فوق جناح الملاك والمدربين، وتسبب في أضرار جسيمة، شملت احتراق أجزاء من المكان، وانهيار جزء من السقف، إلى جانب أضرار ناجمة عن الدخان والمياه في مناطق أخرى من المبنى.



وأكدت إيما غراي، المديرة العامة للمضمار، أن سرعة استجابة فرق الإطفاء حالت دون تفاقم الحادث، مشيدة بسرعة تدخلها، وموجهة الشكر إلى أحد الجيران، الذي بادر بإبلاغ السلطات عن الحريق.



وأوضحت أن إدارة المضمار أجرت فحصاً شاملاً للمبنى، بالتعاون مع مستشاري الصحة والسلامة، للتأكد من عدم وجود أضرار إضافية تهدد المناطق الأساسية اللازمة لتنظيم السباقات.



وأضافت المديرة العامة للمضمار أن المضمار سيكون جاهزاً لاستقبال السباقات المقررة في الأول من ديسمبر المقبل، بعد معالجة آثار الدخان والمياه، مع اتخاذ ترتيبات بديلة لخدمة العملاء، خصوصاً الملاك والمدربين، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح والترميم في الطابق المتضرر خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.