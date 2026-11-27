

فقدت صناعة تربية الخيول الفرنسية والأوروبية أحد أبرز فحولها، بنفوق «زاراك» الثلاثاء عن 13 عاماً، إثر تعرضه لحادث في مربط بونيفال، ليضع حداً لمسيرة حافلة بالنجاحات على المضامير وفي مجال الإنتاج، وفقاً لما نقله موقع «فرانس ساير».



وكان «زاراك»، المنحدر من الفحل «دباوي» والفرس «زاركافا»، يواصل صعوده بين نخبة فحول الإنتاج في أوروبا، بعدما أنجب ستة أبطال في سباقات الفئة الأولى، وانتقل عدد من أبنائه إلى مجال الإنتاج، في وقت كانت التوقعات تشير إلى استمرار عطائه لسنوات عدة.



وجاء نفوق «زاراك» في خضم فترة من النجاحات اللافتة لإسطبلات الآغا خان، التي توجت خلال الموسمين الأخيرين بلقب سباق جائزة قوس النصر مرتين توالياً عبر «داريز»، فيما تألق «كالانداغان» في كبرى السباقات الدولية ليصبح أفضل حصان في العالم، وواصل الفحل «سيوني» هيمنته في مجال الإنتاج، بالتزامن مع تنامي الإقبال على الفحلين الشابين «إيريفان» و«فاديني».



من المضمار إلى الإنتاج

وحظي «زاراك» منذ ولادته بتوقعات كبيرة، نظراً إلى انحداره من اثنين من أبرز الأسماء في عالم الخيول المهجنة الأصيلة، هما «دباوي»، الفحل الأسطوري لجودلفين، والفرس «زاركافا»، إحدى أبرز نتاجات إسطبلات الآغا خان.



وبإشراف المدرب الفرنسي آلان دو رواييه دوبريه، حل «زاراك» خامساً في سباق غينيز الفرنسي، قبل أن يصطدم بتألق «ألمانزور» في سباق جائزة نادي الجوكي «الديربي الفرنسي».



وفي سن الرابعة، حقق انتصاراً في أحد سباقات الفئات المصنفة على مضمار ميدان في دبي، قبل أن يحرز أبرز ألقاب مسيرته بفوزه بجائزة سان كلو الكبرى.



واستهل «زاراك» مسيرته في مجال الإنتاج بمربط بونيفال مقابل رسوم تلقيح بلغت 12 ألف يورو، واستقطب مختلف أنواع الأفراس، بما فيها تلك المخصصة لإنتاج خيول سباقات الحواجز.



وخلافاً للتوقعات، حقق أبناؤه نتائج لافتة منذ مشاركاتهم الأولى في سن العامين، من بينها الفوز بأحد سباقات الفئات المصنفة في ألمانيا.



وتسارعت وتيرة نجاحاته في العام التالي، مع تألق عدد من أبنائه، أبرزهم «زاغري» و«لا باريزيان» و«هايا زارك» و«لافيلو» و«بيربل باي»، في السباقات المصنفة، قبل أن تتوالى إنجازاتهم في مختلف تخصصات السباقات.



وأنجب «زاراك» ستة فائزين بسباقات الفئة الأولى، ثلاثة في السباقات المسطحة وثلاثة في سباقات الحواجز، فيما انتقل سبعة من أبنائه إلى مجال الإنتاج في فرنسا، هم «متروبوليتان» و«زاغري» و«زاراكيم» و«لافيلو» و«كارلتون دو بيرليه» و«نيتشه هاس» و«زينيث».



ومن المرجح أن ينضم إليهم «غوادالكيفير»، المتوج أخيراً بجائزة رينو دو فيفييه، فيما كان من الممكن أن يرتفع عدد أبنائه الذين انتقلوا إلى مجال الإنتاج لولا نفوق «هايا زارك».



ورحل «زاراك» وهو يتصدر بفارق كبير تصنيف موقع «فرانس ساير» لفحول الإنتاج في فرنسا، متقدماً على «سيوني»، الذي كان يجاوره في مربط بونيفال، فضلاً عن احتلاله المركز الثالث في تصنيف آباء الخيول البالغة عامين، والمركز الثامن عشر في تصنيف فحول إنتاج خيول سباقات الحواجز.



ويشكل نفوقه خسارة كبيرة لقطاع تربية الخيول المهجنة الأصيلة في فرنسا وأوروبا، بعدما أثبت قدرته على إنتاج أبطال في مختلف تخصصات السباقات، وفي وقت كان لا يزال أمامه متسع من السنوات لتعزيز إرثه في صناعة الخيل.