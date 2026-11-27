انطلقت، اليوم، فعاليات مهرجان الشارقة كلباء الثامن للجواد العربي، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي وجمعية الإمارات للخيول العربية، على شاطئ منتزه كورنيش كلباء، وتستمر منافساته حتى 29 من نوفمبر الحالي، بمشاركة 221 جواداً مسجلاً من نخبة الخيول العربية الأصيلة العائدة لعدد من المرابط والمزارع وملاك الخيل العربية.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار جهود نادي الشارقة للفروسية والسباق الرامية إلى دعم ملاك ومربي الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع الإنتاج المحلي وتعزيز مكانة إمارة الشارقة في تنظيم واستضافة بطولات الفروسية ومسابقات جمال الخيل العربية.

ويتميز المهرجان بموقعه على شاطئ مدينة كلباء وسط أجواء طبيعية تجمع بين البحر والجبال، ما يمنحه طابعاً خاصاً بين بطولات جمال الخيل العربية ويتيح للجمهور فرصة الاستمتاع بالمنافسات والتعرف على جمال الخيل العربية الأصيلة.

ويتضمن برنامج المهرجان 15 شوطاً تأهيلياً موزعة على ست فئات عمرية للمهرات والمهور بأعمار سنة وسنتين وثلاث سنوات إلى جانب 6 بطولات نهائية لتحديد أبطال المهرجان والفائزين بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

وتشهد منافسات اليوم الأول إقامة 6 أشواط تبدأ بـ 3 أشواط للمهرات بعمر سنة واحدة تليها 3 أشواط للمهرات بعمر سنتين.

وتتواصل المنافسات السبت بإقامة 7 أشواط تشمل شوطين للمهرات بعمر 3 سنوات و3 أشواط للمهور بعمر سنة واحدة وشوطين للمهور بعمر سنتين.

ويختتم المهرجان منافساته بعد غد بإقامة شوطين للمهور بعمر 3 سنوات تعقبهما البطولات النهائية الست للمهرات والمهور بمختلف الفئات العمرية وتتويج الأبطال بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

يتولى تحكيم منافسات المهرجان نخبة من الحكام من دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وهولندا وإيطاليا وبولندا، إلى جانب حكم من المغرب تحت الاختبار، بما يعزز المستوى الفني للمنافسات وفق المعايير المعتمدة في بطولات جمال الخيل العربية.

ويترأس اللجنة المنظمة العليا للمهرجان الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، فيما يشغل الدكتور غانم محمد عبيد الهاجري منصب نائب رئيس اللجنة، ويتولى سلطان محمد خليفة اليحيائي مهام مدير المهرجان.

وتنطلق منافسات المهرجان يومياً عند الساعة الثانية والنصف ظهراً على شاطئ منتزه كورنيش كلباء، حيث سيكون الجمهور وعشاق الخيل العربية على موعد مع ثلاثة أيام من المنافسات التي تحتفي بجمال الخيل العربية الأصيلة ومكانتها في الموروث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة.