توج الجواد «رصاصي» للرحماني للسباقات بكأس عيد الاتحاد، في الشوط الثاني من الحفل السادس الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي، وتألف من 7 أشواط بمشاركة 99 خيلاً تنافست على جوائز مالية بقيمة 900 ألف درهم، وسط حضور جماهيري كبير.

وافتتح المهر «إي أس سامبا» لمالكه الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، بإشراف المدرب إبراهيم أصيل وقيادة الفارس ساندرو بايفا، سجل الفائزين، بنيل لقب الشوط الأول من سباق كأس المجد العربي لمسافة 1400 متر، بمشاركة 16 خيلاً، بزمن قدره 1:31:34 دقيقة.

وانتزع «رصاصي» لقب كأس عيد الاتحاد لمسافة 1600 متر في الشوط الثاني بإشراف المدرب أحمد المحيربي وقيادة الفارس كونور بيسلي، قاطعاً المسافة في 1:43:37 دقيقة، بعد منافسة قوية مع حصة كاملة من الخيول تنافست على جوائز الشوط البالغة 500 ألف درهم.

وحقق الجواد «ابن صور» للشيخ ناصر محمد ناصر الحشار، بإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي وقيادة الفارس سيف البلوشي، فوزه الأول بنيل لقب «مسار المجد» للميل في الشوط الثالث، مسجلاً زمناً قدره 1:45:44 دقيقة.

وتواصل الحفل عبر سباق كأس الوثبة لملاك الإسطبلات الخاصة، في الشوط الرابع لمسافة 2200 متر بمشاركة 14 خيلاً، وانتزع اللقب «الموري» العائد إلى الرزيم للسباقات بإشراف ميثاء السويدي، وقيادة الفارس صمويل ليجريه، قاطعاً المسافة في 2:30:58 دقيقة.

وصعد المهر «موصول» لليث للسباقات، بإشراف المدرب طحنون العلوي وقيادة الفارس دانييل تودهوب، إلى منصة التتويج بكأس الأصايل في الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، بزمن قدره 2:31:59 دقيقة.

وذهب لقب الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2200 متر إلى الجواد «كانونير» للمالك والمدرب خليفة النيادي، بقيادة الفارس عليا طيار، مسجلاً زمناً قدره 2:20:09 دقيقة.

واختتم الحفل في الشوط السابع من سباق «البرق» لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة، بفوز «وزير» العائد إلى «أيه آر أم للسباقات»، بإشراف المدرب إد كريسفورد وقيادة الفارس دانييل تودهوب، بزمن قدره 1:11:09 دقيقة.