يتطلع «أومبودسمان»، نجم جودلفين والجواد الأعلى تصنيفاً في العالم على المسافات المتوسطة، إلى كتابة الفصل الأخير من مسيرته الحافلة بالإنجازات بأحرف من ذهب، عندما يخوض، بعد غدٍ الأحد، تحدي كأس اليابان للفئة الأولى على مضمار طوكيو، لمسافة 2400 متر، في آخر مشاركة له قبل الاعتزال.

ويسعى الجواد البالغ من العمر 5 سنوات، بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، وقيادة الفارس وليام بيوك، إلى تحقيق إنجاز تاريخي، بأن يصبح أول جواد يتوج بلقب كأس اليابان بشعار جودلفين، وأول جواد مدرب في بريطانيا يحرز لقب السباق منذ 21 عاماً.

ويخوض ابن «نايت أوف ثندر» تحدياً جديداً في مسيرته، إذ يختبر للمرة الأولى قدراته على مسافة 2400 متر، بعدما تألق على المسافات المتوسطة، وحقق 10 انتصارات من أصل 14 مشاركة، من بينها 5 ألقاب على مستوى الفئة الأولى.

موسم حافل

ويأتي «أومبودسمان» إلى اليابان بعد موسم حافل بالإنجازات في الإمارات والمملكة المتحدة، استهله بفوز سهل في سباق «دبي تيرف» للفئة الأولى، خلال أمسية كأس دبي العالمي، قبل أن يصبح أول جواد منذ أكثر من 30 عاماً يحرز لقب «برنس أوف ويلز ستيكس» للفئة الأولى لعامين متتاليين، بعدما تفوق على «ميني هوك» بفارق 4 أطوال في مهرجان رويال آسكوت.

وتعرض بطل جودلفين لخسارته الوحيدة هذا العام في سباق «جدمونت إنترناشونال» للفئة الأولى، على أرضية لينة بفعل الأمطار، قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات في أكتوبر الماضي، بتتويجه بلقب «شامبيون ستيكس» للفئة الأولى، متفوقاً بفارق يقارب 4 أطوال على الفرنسي «كالانداغان»، حامل لقب كأس اليابان.

مواجهة مرتقبة

وتتجدد المواجهة بين «أومبودسمان» و«كالانداغان» على مضمار طوكيو، وسط منافسة قوية تضم أيضاً «ميني هوك»، ونخبة من أبرز الخيول اليابانية، يتقدمها «دانون ديسايل»، الفائز بسباق «تينو شو»، والذي حل خامساً خلف ممثل جودلفين في سباق «جدمونت إنترناشونال» العام الماضي، إلى جانب «ماسكريد بول» و«كروا دو نور».

ثقة كبيرة

وأعرب الفارس وليام بيوك عن رضاه عن حالة «أومبودسمان» عقب وصوله إلى اليابان، مشيراً إلى تأقلمه الجيد مع السفر، وتمتعه بالقوة والنضج، فضلاً عن توزيع مشاركاته على فترات مناسبة طوال الموسم.

وقال بيوك: «أما المسافة الجديدة، فهي بالطبع أمر لم يسبق له اختباره. ومضمار طوكيو رائع وعادل في طبيعته، ومن المتوقع أن تكون أرضيته صلبة، وهو ما يناسبه».

وأوضح أن قدرة الجواد على الاسترخاء أثناء السباقات، والمرونة التي يتمتع بها في أسلوب أدائه، واقتصاده في بذل الجهد طوال مراحل السباق، تمنحه فرصة جيدة لتحمل المسافة الإضافية. وأضاف: «نحن هنا الآن لخوض هدفه الأخير، وربما يكون الأكبر في مسيرته من نواحٍ عدة».

وأشار بيوك إلى أن «أومبودسمان» يمتلك العديد من نقاط القوة، أبرزها الاندفاع القوي والسرعة والبنية البدنية الممتازة، إلى جانب طبيعته الذهنية الاستثنائية، مؤكداً في الوقت ذاته صعوبة الفوز بكأس اليابان، في ظل قوة المنافسة وتقارب مستويات الخيول المشاركة.

ويطوي «أومبودسمان» صفحة مشاركاته في المضامير عقب كأس اليابان، استعداداً لبدء فصل جديد من مسيرته فحلاً للإنتاج في مزرعة كيلدانغان التابعة لدارلي في أيرلندا عام 2027.