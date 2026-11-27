بضعة أيام تفصل عن انطلاق البطولة الوطنية الليبية لجمال الخيول العربية الأصيلة المقامة خلال 30 من نوفمبر الجاري و1 ديسمبر المقبل في العاصمة الليبية طرابلس، في حدث وطني ليبي يحتفي بالخيل العربية الأصيلة، ويعزز المكانة العالمية للفروسية الليبية التي لا تلبث أن تؤكد قوتها الإنتاجية والتنظيمية، وذلك في تجسيد ملحمي للأصالة وعراقة الموروث المتنوع الذي تحتل فيه الخيل العربية موقع الصدارة في البطولة ونسختها الثالثة.

وعلى غرار النسختين السابقتين، تنظم البطولة تحت إشراف المنظمة الأوروبية للخيول العربية «ECAHO» وتنظيم الجمعية الليبية لمربي الخيول العربية الأصيلة «LAHBS» بالتعاون مع المركز الوطني للجواد العربي «NAHC».

وتترجم مشاركة المرابط الليبية ومستوى الخيول التي تمثل صفوة الإنتاج الوطني، والجهود المبذولة والمتواصلة التي يبذلها المربون الليبيون، مقياساً حرارياً لقوة الإنتاج المحلي في منافسة مكشوفة تجاه بطولات جمال الخيل العربية التي تقام في منطقة المغرب العربي والعالم العربي ومناطق أوروبا. وقد أكدت ليبيا من خلال عودة البطولات أنها موطن طبيعي لرفعة الجواد العربي وشغف الليبيين بأصالته والعناية به وبتطويره، في ربط وثيق بين عزة ماضيه وجمال مستقبله.

وبين شرق ليبيا وغربها يجتمع الإخوة الأشقاء على صعيد واحد يجسد الشغف الليبي بتراث الأجداد وعمق الهوية العربية والتوق الدائم لاستعادة الأمجاد، أمجاد رجال ليبيا الواحدة، وأمجاد الخيل العربية الأصيلة الموحدة لأرواح عشاقها في بلد لا تستقيم أبجديات الفروسية العربية الأصيلة فيه إلا بكلمة فريدة تقرأها العيون والقلوب من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين: ليبيا.

سجلت النسختان الأولى والثانية من البطولة الوطنية الليبية لجمال الخيول العربية الأصيلة، وبعد 14 عاماً من غياب مسابقات مماثلة، مشاركة مرابط ومربين من الغرب الليبي ومن شرقه، في مشهد يجسد توافقاً على الشغف بالخيل العربي الأصيل، ويؤكد أن الهوية واحدة لا تتجزأ، ليحتفي الليبيون في عاصمتهم بالكائن النبيل في دلالة نبيلة على سلامة ليبيا وسلامها ووفاء أهلها لهويتهم وأصالتهم وإيمانهم بمستقبلهم وفروسيتهم وأمجادهم الوطنية والعربية والإسلامية العريقة.

يعتبر المركز الوطني للجواد العربي في ليبيا الذي أنشئ في العام 2022، والجهة المنظمة للبطولة، الداعم الرسمي للشريك التنظيمي جمعية المربين الليبيين. وقد أخذ على عاتقه تحديد الهيكل التنظيمي ودعم معايير التربية والرعاية للمربين، وكان من أولوياته حفظ وتوثيق أنساب الخيول العربية الأصيلة وفق معايير منظمة «الواهو». كما يعتبر تنظيم مزادات للخيول العربية الأصيلة بالتعاون مع الجمعية الليبية لمربي الخيول العربية الأصيلة أحد مظاهر وتجليات النجاح في تطوير عملية المحافظة على الخيل العربية.

لا شك أن التطور الذي تعرفه مسابقات وسباقات الخيل العربية في ليبيا أعاد مكانتها الشامخة في عالم الخيل والفروسية وتاريخه وتراثه، لا سيما أنه من المتوقع أن تنضم ليبيا السنة المقبلة بصفتها عضواً كامل العضوية في منظمة الإيكاهو وبضمانات دولية. ومن المهم للغاية مواكبة هذا المنعطف التاريخي لتطور الخيل العربية في ليبيا من حيث الجوانب التنظيمية والنشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية المتعلقة بها، علماً أن الفروسية الليبية سجلت حضوراً بطولياً دولياً في سباقات السرعة ومنها سباقات الخيل العربية.

من أبرز الفعاليات التي كان قد دشن بها المركز الوطني للجواد العربي انطلاقته العملية، وبالتعاون مع المركز الليبي لبحوث التقنيات الحيوية والجمعية الليبية لمربي الخيول الأصيلة، ندوة حول تعتبر استراتيجية حول الخيل العربي والتعريف بمنظومة الخيول العربية وسجل أنسابها ووسائل وتقنيات تعريف الخيول وأهمية دور المربي في صيانة هوية الخيول العربية الأصيلة، وكذلك التعريف بتقنية PCR والتسلسل الجينومي وتطبيقات PCR في التعرف إلى سلالات الخيل والكشف عن بعض الأمراض الوراثية للخيول. وكانت الندوة مساهمة كبرى في عملية تثقيف وتوعية المربين والاهتمام بهم، خاصة في عملية الإنتاج والإكثار والمحافظة على السلالة والنسب.