تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد، أكملت اللجنة المنظمة لسباقات الخيول في مضمار جبل علي الترتيبات كافة لانطلاق مهرجان عيد الاتحاد، غداً السبت، في الساعة الوحدة والنصف ظهراً وسط ترقب كبير لخيول بارزة وفي مقدمتها الجياد المرشحة بقوة «جدال»، و«إلى متى» بالإضافة إلى صاحب اللقب في السباق الافتتاحي للمضمار «وان ذا واي» ويشكل هذا الحدث الوطني والرياضي المحطة الثالثة ضمن روزنامة المضمار العائلي لموسم 2026 – 2027 حيث يجمع 68 جواداً تتنافس في سبعة أشواط حافلة بالإثارة والتشويق، بجوائز مالية إجمالية تفوق النصف مليون درهم.

ويستهل المهرجان فعالياته بالشوط الافتتاحي على لقب «جائزة الثاني من ديسمبر ستيكس»، والمخصص للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ 0 – 85» بعمر 3 سنوات فما فوق لمسافة السرعة 1000 متر، وتتنافس في هذا الشوط، الذي ترعاه سلسلة الإمارات لسباقات السرعة 9 جياد يبرز منها كمرشحين للقب كل من «أون ذا واي» الذي سبق وحقق فوزين ومركزين ثانيين من 14 مشاركة سابقة بالمضمار الرملي، و«صارم» و«كوندور باس» إلى جانب «نهاش».

وتتواصل الإثارة في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ 0 – 70» بعمر ثلاث سنوات فما فوق وتتنافس على لقب «جائزة الإمارات السبعة ستيكس للسرعة» برعاية الشعفار للاستثمار، للخيول المهجنة الأصيلة وعلى قائمة الترشيحات يبرز كل من الجواد «برق الإمارات» والذي يملك سجلاً مميزاً من ضمن الخيول الأعلى تصنيفاً، وكذلك الجواد «تشوزن مارك» والجواد «ديوكدوم».

وتظهر الخيول المبتدئة بعمر سنتين إلى ثلاث في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، لتتنافس على «جائزة شجرة الغاف ستيكس» وخلاله يتطلع المهر «جيوش» صاحب المشاركتين السابقتين، إلى الصدارة تنافسه مهور تشارك لأول مرة مثل «بيوند ديبيت» و«الليث واريور».

وتبلغ الإثارة ذروتها في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق «حسب العمر والنتائج» حيث تشتد المنافسة على «جائزة 55 ستيكس» ويُتوقع أن يعتلى الصدارة المهر «جدال» الذي يشارك بتصنيف مرتفع ووزن أخف تحت قيادة الفارس العالمي «أويسن ميرفي»، ينافسه المهر «المتنبي»، و«رماس» و«اوماها فرونت».

وبالشوط الخامس على لقب «المبتدئة ستيكس - مبادرة داعم»، والمخصص للخيول المبتدئة بعمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر، والذي يشهد المشاركة الأكبر بواقع 16 خيلاً تتنافس يبرز منها على قائمة الترشح للقب كل من «ريجنايت»، و «ميوزيك لاد» و«إمارات» و«كرايم ماستر»

وترتفع وتيرة التحدي في الشوط السادس المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ 0 – 95» بعمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، حيث تتنافس 6 خيول على لقب «كأس 1971» ويقود الصراع في هذا الشوط المهر «رن ويذ إت»، والجواد «رشوان»، والمهر «كالديسا»، و«الخوانيج».

ويُسدل الستار على المهرجان بالشوط السابع الختامي على لقب «جائزة عيد الاتحاد ستيكس» برعاية «بنك دبي التجاري» للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ 0 – 80» بعمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1600 متر، بمشاركة 14 خيلاً يبرز منها كمرشح قوي للصدارة الجواد «إلى متى» صاحب التصنيف المرتفع، إلى جانب الجواد «أزان»، والفرس «كيبو مساكي».