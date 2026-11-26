توجت الفارسة فاطمة بدر البلوشي، على صهوة «فارزيبس كابيرات» لإسطبلات ماب، بلقب سباق الإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 100 كلم، الذي أقيم صباح اليوم الخميس في قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم، في افتتاح سباقات الاتحاد للقدرة.

وينظم اتحاد الإمارات للفروسية والسباق منافسات الحدث على مدار ثلاثة أيام، حيث يعقب سباق الإسطبلات الخاصة سباق السيدات لمسافة 100 كلم صباح غد الجمعة، فيما تختتم المنافسات السبت بإقامة سباق العمالقة للمسافة ذاتها.

ونجحت فاطمة البلوشي في حسم لقب السباق الذي شهد مشاركة 173 فارسة وفارساً، بعد أداء قوي على امتداد مراحله، مسجلة زمناً قدره 3:44:54 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 26.68 كلم/ساعة.

وحل سيف جمعة بالجافلة في المركز الثاني على صهوة «إس دبليو داسريفا» لإسطبلات ماس، بزمن بلغ 3:46:25 ساعة، فيما جاء ذياب محمد البلوشي ثالثاً على صهوة «هيملايا دي بتكوست» لإسطبلات الكمدة، مسجلاً 3:46:38 ساعة.

وشهد السباق منافسة قوية، نجحت خلالها البطلة في إدارة مجهود جوادها بكفاءة والمحافظة على نسق متوازن عبر المراحل، قبل أن تحسم المنافسة في المرحلة الأخيرة.

واستهلت فاطمة البلوشي السباق في المركز الخامس خلال المرحلة الأولى، ثم تقدمت إلى المركز الثاني في المرحلتين الثانية والثالثة، قبل أن ترفع من وتيرة أدائها في المرحلة الختامية وتنتزع الصدارة وصولاً إلى خط النهاية.

وعقب ختام المنافسات، توج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى د. عبد الله أحمد الشيخ عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة القدرة، وأحمد السويدي المدير التنفيذي للاتحاد، ومحمد الجنيبي مدير الفعاليات بقرية بوذيب العالمية للقدرة، وسلطان الحوسني رئيس قسم التسويق بالاتحاد.

وتتواصل منافسات سباقات الاتحاد صباح الجمعة بإقامة سباق السيدات لمسافة 100 كلم، والذي يقام على أربع مراحل، تمتد الأولى، التي رُسم مسارها باللون البرتقالي، لمسافة 30 كلم، تعقبها فترة راحة لمدة 60 دقيقة، فيما تبلغ مسافة المرحلة الثانية، ذات المسار الأزرق، 30 كلم، تعقبها راحة لمدة 50 دقيقة.

وتمتد المرحلة الثالثة، التي رُسم مسارها باللون الأبيض، لمسافة 20 كلم، تعقبها فترة راحة لمدة 50 دقيقة، قبل انطلاق المرحلة الرابعة والأخيرة، ذات المسار الأخضر، لمسافة 20 كلم.