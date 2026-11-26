أكد عبدالله أحمد الشيخ، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة القدرة في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، بطولة العالم للقدرة التي تستضيفها قرية بوذيب العالمية في الإمارات 19 ديسمبر المقبل تحظى باهتمام عالمي كبير والمؤشرات قبل البطولة تبشّر بأرقام استثنائية في الحدث.

وقال لـ"البيان" إن الإمارات تواصل مسيرتها المتميزة في استضافة كبرى البطولات العالمية بفضل الدعم الكبير من القيادة الرشيدة، مشيراً إلى الجهود الكبيرة المبذولة لإنجاح الاستضافة، والتجهيزات التي تشمل توسعة الطرق وتطوير المرافق ومناطق الضيافة بما يخدم الفرسان والخيول وضيوف المونديال من كل أنحاء العالم.

وأضاف أن الإمارات عودت العالم على تقديم الأفضل دائماً، خاصة وأن أنظار العالم تتجه إليها في كل استضافة، معرباً عن ثقته بأن النسخة الثانية ستكون استثنائية، بعد نجاح استضافة النسخة الأولى.



وأشار إلى أن الاتحاد الدولي للفروسية أشاد خلال زياراته الميدانية لمقر البطولة، بالنقلة النوعية التي شهدتها البنية التحتية في قرية أبوظبي العالمية للقدرة.