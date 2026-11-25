

تنطلق صباح غداً الخميس في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم في أبوظبي، منافسات كأس الاتحاد للقدرة، بإقامة سباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كيلومتر، إيذاناً ببدء سلسلة السباقات التي ينظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.



وتتواصل المنافسات بعد غد الجمعة بإقامة سباق السيدات لمسافة 100 كيلومتر، فيما يُسدل الستار على الكأس السبت المقبل بسباق العمالقة «75 كلج»، لمسافة 100 كيلومتر، لتشهد الأيام الثلاثة منافسات متنوعة بين الفارسات والفرسان.



ويتألف سباق الإسطبلات الخاصة من أربع مراحل، تبلغ مسافة الأولى 30 كيلومتراً، ورُسم مسارها باللون البرتقالي، والثانية 30 كيلومتراً باللون الأزرق، والثالثة 20 كيلومتراً باللون الأبيض، فيما تبلغ مسافة المرحلة الرابعة والأخيرة 20 كيلومتراً باللون الأخضر، وتتخلل المراحل الثلاث الأولى فترات راحة مدتها 50 دقيقة لكل منها.



وحددت اللجنة المنظمة عدداً من الضوابط الفنية للمشاركة، من بينها ألا يقل عمر الخيول عن 6 سنوات، وألا يتجاوز معدل نبضات القلب 64 نبضة في الدقيقة، فيما حُدد الحد الأدنى لوزن الفارس مع السرج بـ 60 كيلوجراماً. وكانت الخيول المشاركة قد خضعت للفحص البيطري، للتأكد من سلامتها واستيفائها الاشتراطات الفنية المعتمدة للمنافسات.



يذكر أن قرية بوذيب العالمية ستستضيف بطولة العالم للقدرة والتحمل 2026، المقررة في 19 ديسمبر المقبل، في واحدة من أبرز محطات الموسم، بما يعزز حضور الإمارات على خارطة رياضة القدرة والتحمل العالمية.