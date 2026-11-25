

تتنافس نخبة الخيول على لقب كأس «عيد الاتحاد» لمسافة 1600 متر، في الحفل السادس الذي ينظمه نادي أبوظبي للفروسية خلال الموسم الحالي، مساء اليوم الخميس، على مضماره العشبي، ويتألف من 7 أشواط، بمشاركة 99 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية، تبلغ 900 ألف درهم.



ويبرز كأس «عيد الاتحاد» في الشوط الثاني، الذي يجذب الأنظار في الأمسية وسط رغبة الملاك والفرسان والمدربين للفوز، واعتلاء منصة التتويج، ويشارك في الشوط 16 من خيول الفئة الثالثة، تتنافس على الجائزة المالية الأعلى في الأمسية، والبالغة 500 ألف درهم، فيما يستهل الحفل بسباق «المجد العربي» لمسافة 1400 متر في الشوط الأول، بمشاركة حصة كاملة من الخيول توليد الإمارات، وتبلغ جائزته 66 ألف درهم، وتنتقل المنافسات إلى سباق «مسار المجد» في الشوط الثالث، لمسافة الميل، والمخصص للخيول المبتدئة، بمشاركة 16 خيلاً، تتنافس على جائزة قدرها 66 ألف درهم، فيما يشهد الشوط الرابع سباق كأس الوثبة لمسافة 2200 متر، بمشاركة 14 خيلاً، وتبلغ جوائزه 70 ألف درهم.



ويشهد الشوط الخامس سباق «الأصائل» لمسافة 2200 متر، بمشاركة 14 خيلاً لم يسبق لها الفوز، تتنافس على جائزة مالية قدرها 66 ألف درهم، فيما خصص الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2200 متر، بمشاركة 10 خيول، على جائزة تبلغ 66 ألف درهم.



ويُسدل الستار على الحفل بالشوط السابع والأخير، عبر سباق «البرق» لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 13 خيلاً، تتنافس على جائزة مالية قدرها 66 ألف درهم.