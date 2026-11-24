

أصبح تأجير خيول المنافسات خياراً اقتصادياً أمام ملاك الخيول والفرسان في بريطانيا، مع ارتفاع أسعار الخيول المؤهلة للمشاركة في البطولات إلى مئات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية، إذ يتيح هذا النظام للملاك تحقيق عوائد مالية دون التخلي عن ملكية خيولهم، بينما يمنح الفرسان فرصة المنافسة على مستويات متقدمة دون تحمل التكلفة الكاملة للشراء.



وكشف تحقيق نشره موقع «هورس آند هاوند» البريطاني المتخصص في شؤون الفروسية، في نوفمبر الجاري، عن زيادة الاهتمام بعقود تأجير خيول المنافسات، خصوصاً في قفز الحواجز ومنافسات الفروسية الثلاثية، حيث يدفع الفارس مبلغاً سنوياً يحدد عادة كنسبة من القيمة السوقية للخيل، مقابل استخدامه في التدريبات والبطولات وفق شروط تعاقدية.



وتبرز أهمية التأجير في منافسات قفز الحواجز للناشئين، إذ تراوح أسعار بعض الخيول صغيرة الحجم، المعروفة باسم «البوني»، والمؤهلة للمنافسات عالية المستوى، بين 100 ألف و500 ألف جنيه استرليني، وهي مبالغ تجعل الشراء المباشر صعباً على عدد من الأسر.



عوائد سنوية للملاك

أوضحت الفارسة الدولية آنا روس أن بعض عقود التأجير تتضمن دفع مبلغ مقدم، إلى جانب رسوم سنوية تتراوح بين 10 % و20 % من قيمة الخيل، وفقاً لطبيعة الاتفاق وحالة الخيل.



وبناءً على هذه النسب، يمكن أن يحقق تأجير خيل تبلغ قيمته 200 ألف جنيه استرليني عائداً سنوياً يتراوح بين 20 ألفاً و40 ألف جنيه، دون انتقال ملكيته إلى الفارس المستأجر.



وفي منافسات الفروسية الثلاثية، أشارت كوني فيلاني، المتخصصة في توفير خيول البوني للمنافسات، إلى أن رسوم التأجير قد تصل عادة إلى ثلث قيمة الخيل، مع اختلاف الشروط والمخاطر بين العقود.



ويتيح هذا النموذج للملاك الاحتفاظ بخيولهم بعد انتقال الفرسان الناشئين إلى فئات عمرية أعلى، والاستفادة من عوائد تأجيرها في تمويل شراء خيول أخرى تناسب متطلبات المنافسات الجديدة.



تمويل المشاركة في البطولات

عرض التحقيق تجربة أليسون إيرفين، التي استأجرت خيل البوني «بنبري كونكويست» لابنتها إيميلي قبل شرائه لاحقاً، ثم أعادت تأجيره لأسرة أخرى في عام 2021 بعدما تجاوزت ابنتها الفئة المناسبة له.



واستخدمت إيرفين عائد التأجير للمساهمة في تمويل خيل جديد لابنتها، قبل تكرار التجربة مع خيل آخر، ما أتاح للأسرة مواصلة المشاركة في المنافسات دون الاضطرار إلى بيع الخيول.



وأكدت أن الاحتفاظ بالملكية يمثل ميزة إضافية، إذ يسمح للأسرة بمتابعة الخيول التي ارتبطت بها، مع الاستفادة من قيمتها الاقتصادية في الوقت نفسه.

ولا يقتصر التأجير على الخيول مرتفعة الأسعار، إذ يمكن استخدامه أيضاً مع خيول يصعب بيعها بسبب ظروف صحية سابقة، بشرط قدرتها على ممارسة النشاط الرياضي بصورة مناسبة.



مخاطر وتكاليف

رغم المزايا المالية، يواجه التأجير تحديات مرتبطة باحتمال إصابة الخيل أو تراجع مستواه أثناء فترة العقد، خصوصاً في منافسات الفروسية الثلاثية التي تتضمن اجتياز العوائق الطبيعية.



وأشار مختصون إلى أن التأجير أكثر انتشاراً في بعض الأسواق الأوروبية مقارنة ببريطانيا، حيث تبقى الخيول في كثير من الحالات داخل منشآت احترافية، مع انتقال استخدامها بين الفرسان دون تغيير بيئتها بصورة متكررة.



وحذرت المحامية هانا برادلي من أن الخلافات قد تنشأ بسبب تأخر المدفوعات أو طريقة رعاية الخيل أو إنهاء العقد، مؤكدة أهمية تحديد المسؤوليات كتابة، بما يشمل الرعاية البيطرية والمشاركة في البطولات والسفر.