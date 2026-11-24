

دخل الذكاء الاصطناعي سوق بيع وشراء الخيول من بوابة الصور والإعلانات الإلكترونية، بعدما أثارت حالات التلاعب بصور خيول معروضة للبيع مخاوف بشأن مصداقية الإعلانات، وقدرة المشترين على تقييم الحيوانات بصورة صحيحة، في ظل استخدام تقنيات، تتيح تغيير المظهر الخارجي للخيل، وإخفاء بعض التفاصيل المتعلقة بحالته البدنية أو قدراته الرياضية، فضلاً عن إزالة العلامات المائية من الصور الاحترافية من دون الحصول على إذن أصحابها.



وكشف تقرير نشره موقع «هورس آند هاوند» البريطاني، المتخصص في أخبار الفروسية، في نوفمبر الجاري، عن تزايد المخاوف المرتبطة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعديل صور الخيول المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي، سواء بغرض تحسين مظهر الإعلانات أو استخدام صور مملوكة لمصورين محترفين من دون دفع مقابل الحصول عليها، وسط تحذيرات من تداعيات قانونية وتجارية قد تطال البائعين والمشترين، والعاملين في التصوير الرياضي. وتأتي هذه التحذيرات مع التطور المتسارع لتقنيات معالجة الصور، التي أصبحت قادرة على إجراء تعديلات يصعب اكتشافها بمجرد النظر، بعدما كانت الأخطاء الواضحة في شكل الخيل وأطرافه تكشف الصور المعدلة بسهولة،خلال المراحل الأولى من انتشار هذه التطبيقات.



سرقة الصور الاحترافية

وأثارت المصورة البريطانية، بيني فيلينغهام، المتخصصة في تصوير الأنشطة الريفية والرياضات الميدانية، القضية بعدما لاحظت تراجعاً كبيراً في مبيعات صورها خلال العام الماضي، قبل أن تكتشف استخدام بعض أعمالها المنشورة بعد إزالة العلامات المائية التي تثبت حقوق ملكيتها.



وأوضحت أنها اعتقدت في البداية أن تراجع المبيعات يرتبط بانتشار الكاميرات الشخصية التي يستخدمها الفرسان لتصوير مشاركاتهم، لكنها اكتشفت لاحقاً صوراً التقطتها بنفسها منشورة على حساب أحد الأشخاص عبر «فيسبوك»، من دون وجود سجل يثبت شراءها من موقعها الإلكتروني.



وعندما تواصلت معه للاستفسار عن استخدام الذكاء الاصطناعي لإزالة العلامات المائية أقر بأنه استخدم التقنية لتجربتها ومعرفة إمكاناتها، قبل أن يسدد لاحقاً قيمة بعض الصور، دون أن يشمل ذلك جميع الأعمال التي استخدمها.



ولا تقتصر المخاوف على حقوق ملكية الصور، إذ امتدت إلى إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في إظهار الخيول المعروضة للبيع بمواصفات تختلف عن حقيقتها، من خلال تعديل مظهرها البدني أو تضخيم قدراتها في القفز والحركة.



وأشارت فيلينغهام إلى أن بعض الصور المنشورة في إعلانات البيع أظهرت خيولاً تقفز حواجز مرتفعة أو تتحرك بصورة لافتة، لكن التدقيق فيها كشف تفاصيل غير منطقية، مثل ظهور الحواجز في اتجاه خطأ أو عدم ملامسة حوافر الخيل للأرض.



وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في تجارة الخيول الرياضية، إذ يعتمد المشترون على الصور ومقاطع الفيديو ضمن المعلومات الأولية، التي تساعدهم على تحديد الخيول المناسبة قبل الانتقال إلى المعاينة والفحص البيطري، والتفاوض على الأسعار.ومن ثم فإن التلاعب بالمظهر أو إظهار قدرات غير حقيقية قد يؤثر في تقييم الخيل وقرارات الشراء، خصوصاً عند التعامل مع إعلانات إلكترونية، لا تتيح للمشتري معاينة الحيوان بصورة مباشرة في المرحلة الأولى.



مسؤولية قانونية

وأكد ديفيد كوان، الأستاذ المساعد في القانون بجامعة ماينوث والباحث المشارك في الدراسات القانونية بجامعة لندن، أن استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم صورة غير حقيقية عن الخيل المعروض للبيع قد يترتب عليه تعرض البائع لمطالبات قانونية بسبب التضليل. وأوضح أن المشكلة القانونية لا تتعلق بالتكنولوجيا نفسها، وإنما بتقديم معلومات أو صور توحي بامتلاك الخيل صفات لا يتمتع بها بالفعل، سواء من حيث حالته الصحية أو قدراته.



وفرّق كوان بين اختيار صورة جيدة، تظهر الخيل في أفضل حالاته، وهو أمر معتاد في التسويق، وبين إجراء تعديلات رقمية، تغير خصائصه الفعلية، مثل إخفاء عيب ظاهر أو زيادة ارتفاع الحاجز الذي يقفزه.



تجربة تثير الانتقادات

وفي واقعة أخرى تناولها التقرير استخدم غافين هيذرينغتون، من مؤسسة «جي إتش سبورت هورسز» المتخصصة في الخيول الرياضية، صوراً معدلة بالذكاء الاصطناعي في إعلانات بيع منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يقرر إزالتها عقب الانتقادات التي أثارتها.



وأوضح أن الهدف كان تغيير خلفيات الصور التي بدت غير مرتبة، لكن التطبيق أجرى تعديلات إضافية لم تكن مقصودة، شملت أجزاء من اللجام وحوافر الخيل، والفرسان الظاهرين في الصور.



وأشار إلى أن المؤسسة لم تكن تدرك حجم التغييرات التي أحدثتها التقنية إلا بعد نشر الصور على «فيسبوك»، مؤكداً قرارها التوقف عن استخدام الذكاء الاصطناعي في تعديل صور الخيول المعروضة للبيع. وكشفت الواقعة أن المخاطر لا تقتصر على التلاعب المتعمد، إذ قد تؤدي أدوات تعديل الصور إلى تغيير تفاصيل مرتبطة بالخيل نفسه، حتى عندما يكون الهدف المعلن تحسين الخلفية.



وتضع هذه التطورات سوق تجارة الخيول أمام تحديات جديدة، تتعلق بحماية حقوق المصورين، وضمان دقة الإعلانات الإلكترونية، وتزايد الحاجة إلى قواعد، تميز بين التحسينات البصرية المقبولة والتعديلات، التي قد تؤثر في قرارات المشترين.