

دخل المدرب البريطاني بول نيكلز تاريخ سباقات الخيل، بعدما أصبح صاحب أكبر عدد من الانتصارات في سباقات الحواجز ببريطانيا، متجاوزاً الرقم السابق المسجل باسم المدرب مارتن بايب، بوصوله إلى 3931 فوزاً.



وجاء الإنجاز خلال سباقات وارويك الخميس، بعدما قاد الحصان «كنابرز هيل» إلى الفوز بسباق «دينيس أوكونيل ميموريال فيترانز هانديكاب تشيس»، ليحطم الرقم القياسي بعد مسيرة تدريبية بدأت عام 1991.



ويبلغ نيكلز 64 عاماً، وتولى تدريب مجموعة من أبرز الخيول في تاريخ السباقات، من بينها «كاوتو ستار» و«بيغ باكس» و«دينمان»، كما توج بسباق كأس الذهب في مهرجان شلتنهام أربع مرات، وحقق لقب غراند ناشيونال عام 2012 مع الحصان «نيبتون كولونغ».



وقال نيكلز إن الوصول إلى هذا الرقم يمثل محطة مميزة لم يكن يتوقعها عندما بدأ مسيرته التدريبية، مشيراً إلى أن رصيده الإجمالي يقترب من 4 آلاف انتصار في مختلف أنواع السباقات.



وأهدى المدرب البريطاني الإنجاز إلى فريق العمل في إسطبله بمنطقة ديتشيت، مؤكداً أن الرقم القياسي يعكس الجهود الجماعية لجميع العاملين، مع إقراره بأن الأرقام القياسية تبقى قابلة للتحطيم مستقبلاً.