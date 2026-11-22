تألق الجواد «نزاع الوثبة» لياس للسباقات، بإشراف إيريك ليجري، وقيادة صامويل ليجري، ليتوج بلقب الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، في حفل السباق الثاني لمضمار نادي العين للفروسية، للموسم 2026 – 2027، الذي أقيم الأحد وتألف من 7 أشواط قوية بمشاركة 112 خيلا، ونجح الجواد البطل في تجاوز منافسيه برشاقة خلال الأمتار الأخيرة نحو الصدارة بفارق طول عن ملاحقه المباشر قاطعاً مسافة السباق في 1:51.99 دقيقة.

ظفرالجواد «مكنون» للشيخة اليازية بنت سلطان آل نهيان، بإشراف ميساء السويدي، وقيادة تاج أوشيه، بلقب الشوط الرابع والرئيس لمسافة 1800 متر، وذلك بعد أن أنطلق برشاقة في الأمتار الأخيرة ليتجاوز منافسيه نحو الصدارة بفارق 2.77 طول قاطعا مسافة السباق في 2:03:18 دقيقة.

فاز المهر«مستر فياليتس» لمربط العين، بإشراف سالم المرر، وقيادة برناردو بينيرو، بلقب الشوط السابع لمسافة 1400 متر.وشهد السباق الثاني وتوج الفائزين محمد راشد الناصري، مدير عام نادي العين للفروسية والرماية، وعلي فاروق مدير الفروسية بالنادي، وحشد كبير من عشاق سباقات الخيل.

انتزع الجواد «الاتحاد» للمزروعي للسباقات، بإشراف سيف المزروعي، وقيادة سيف البلوشي لقب الشوط الأول لمسافة 2000 متر، بعد منافسة شرسة من صاحب المركز الثاني حسمها الجواد الفائز بفارق 0.12 طول وبزمن 2:18:99 دقيقة.

ظفر الجواد «من أبوظبي الحذر» لمحمد حارب العتيبة، بإشراف قيس عبود، وقيادة جوليس موبيان، بلقب «كأس الوثبة القسم الأول» في الشوط الثاني تكافؤ «0 – 70» بعمر 4 سنوات فما فوق، لمسافة 1800 متر، كما حصل الجواد «مبادر» لمحمد مصبح المزروعي، بإشراف قيس عبود، وقيادة جوليس موبيان، على لقب «كأس الوثبة القسم الثاني» في الشوط الثالث لمسافة 1800 متر وهو الفوز الثاني في الامسية للمدرب والفارس.

توج الجواد «هيرا دا سبيل» لأحمد عبدالله الظاهري، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة كونور بيسلي، بلقب الشوط السادس لمسافة 1600 متر، وفي ختام الأمسية فازت الفرس «ايه ار أميرا» لعرار الظاهري، بإشراف إبراهيم إبراهيم الحضرمي، وقيادة عبد العزيز البلوشي، بلقب الشوط الثامن 1000 متر.