سجل مزاد مربط عجمان للخيول العربية، الذي نظمته جمعية الإمارات للخيول العربية في مربط عجمان بمنطقة الباهية، أمس، مبيعات بلغت 10 ملايين و788 ألف درهم، بعد بيع 59 جواداً من أصل 61 خيلاً عُرضت خلال المزاد .

سجل الجواد «ع ج ياس» أعلى سعر في المزاد، بعدما بيع مقابل مليوني درهم، وينحدر من الفحل «شنغهاي إيه إيه» والفرس «الأماريا»، ويحمل في سجله نتائج متميزة في عدد من البطولات.

استقطب المزاد مشاركة واسعة من ملاك ومربي الخيول العربية من داخل الدولة وخارجها، حيث بلغ عدد المزايدين 91 مشاركاً، منهم 38 من داخل الدولة و53 من خارجها، فيما وصل عدد المشترين إلى 39، بواقع 25 من داخل الدولة و14 من خارجها، بما يعكس الثقة المتزايدة بالمزاد وأهميته على المستويين المحلي والدولي.

كما شهد المزاد إقبالاً ملحوظاً على المزايدة عن بُعد عبر التطبيق الإلكتروني لجمعية الإمارات للخيول العربية، في خطوة أسهمت في توسيع قاعدة المشاركة، وإتاحة الفرصة أمام المهتمين من مختلف الدول للمنافسة على اقتناء الخيول، وتعزيز الترابط بين الملاك والمربين بما يخدم تطوير قطاع الخيل العربية.