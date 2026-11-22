

أحرز الفارس أريتي باتسيو، على صهوة «سالامون إيكتوراس»، لقب الجولة التاسعة من سلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة في السباق الرئيس لمسافة 140 كلم «ثلاث نجوم»، والذي أقيم على خمس مراحل، وبلغت مسافة المرحلة الأولى 31.5 كلم، والمرحلة والثانية 29.1 كلم، والثالثة 31.5 كلم، والرابعة 29.1 كلم، فيما بلغت مسافة المرحلة الخامسة الأخيرة 22,5 كلم.



وجرى السباق الرئيس بشراكة بين قرية الإمارات العالمية للقدرة وEIEV PULSE، واتحاد اليونان للفروسية، بإشراف الاتحاد الدولي، وتزامنت معه 5 سباقات تتراوح بين 100 و120 كلم.



وحققت الجولة التاسعة لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة، والتي أقيمت أول من أمس، في منطقة لاميا في جمهورية اليونان، نجاحاً مبهراً، بمشاركة نخبة من فرسان القدرة والتحمل بإشراف الاتحاد الدولي.



حصدت ماريا لوانا روسي، على صهوة «زاجيرا»، لقب السباق الدولي «نجمتين» لمسافة 120 كلم، حيث تصدرت السباق من البداية إلى النهاية في مراحله الأربع.



ونالت الفارسة سافينا ماريا ثيودو، على صهوة «أزيرا»، لقب السباق الدولي «نجمة واحدة» لمسافة 100 كلم، حيث احتلت المركز الثاني في المرحلة الأولى قبل أن تسيطر على الصدارة اعتباراً من المرحلة الثانية. وتوّجت الفارسة صوفيا فيليلي، بلقب السباق الدولي «نجمة واحدة» لمسافة 100 كلم، على صهوة «هيفا»، حيث تصدرت من البداية إلى النهاية.



شهد السباق وتوج الفائزين مهرة علي الشايع القائم بالأعمال لدي سفارة الإمارات باليونان، ولارا صوايا المديرة التنفيذية للتسويق والرعاية بالقرية، وعمدة وممثلي لاميا. يذكر أن المحطة العاشرة لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة، ستقام في إسبانيا بتاريخ 4 ديسمبر المقبل، بمنطقة سانتا سوزانا الإسبانية.