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افتتح الفارس الإماراتي عبد الرحمن أحمد الشرفاء على صهوة الجواد «آيكي» انتصارات اليوم الثالث لفعاليات بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز 2026، التي تقام على شاطىء مدينة كلباء خلال الفترة من 19 حتى 22 نوفمبر الحالي.

وجاء فوز الشرفاء في أولى منافسات اليوم من فئة الثلاث نجوم، وبمواصفات الجولة الواحدة وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 1.35 متر، برعاية نادي الشارقة للفروسية والسباق، وتنافس فيها 31 مشاركاً وأكمل الجولة 13 منهم دون خطأ، والفارس المتصدر أكمل الجولة في زمن بلغ 56.37 ثانية مع الجواد «آيكي» وفي رصيدهما جائزة المركز الخامس في المنافسة التأهيلية الأولى للجائزة الكبرى ختام منافسات الأمس الجمعة على حواجز الـ1.40 متر.

وأحرزت الفارسة البريطانية آمنة أهلي جائزة المركز الثاني على صهوة الجواد «جيمس في دي بي» وبزمن الجولة 57.12 ثانية، وذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس السوري الشاب أسامة الزبيبي مع الجواد «بي إي سي هوغو» والزمن 57.31 ثانية، وفي سجلهما الفوز بصدارة المنافسة الأولى من فئة الثلاث نجوم في بطولة كلباء يوم أمس الجمعة.

وخطفت الفارسة الكندية المتألقة سيتاريه صادقي على صهوة الفرس «أليسي» جائزة منافسة تجميع النقاط بالـ«جوكر» من فئة النجمة الواحدة، والفارسة الكندية سيتاريه من فارسات القفز المتألقات ضمن فئة الناشئين، ولها سجل حافل بالانتصارات الدولية والمحلية ضمن دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز عبر انتسابها وممارسة نشاطها من ميادين المدينة المستدامة في دبي، وأكملت مهمة تجميع كامل النقاط في زمن بلغ 47.54 ثانية.

وأقيمت منافسة تجميع النقاط خلال فترة نهار اليوم، وصمم مسارها بحواجز بلغ إرتفاعها 1.15 متر، والحاجز الـ«جوكر» بلغ ارتفاعه 1.30 متر برعاية مستشفى الشارقة للخيول، ونقاطه مضاعفة «20 نقطة»، واجتذبت المنافسة 73 مشاركاً معظمهم من الفرسان الناشئين ونجح 21 منهم في تجميع كامل النقاط «65 نقطة» باختيارهم الحاجز الـ«جوكر»، وقفز إلى المركز الثاني الفارس الإماراتي الشبل غانم محمد الهاجري مع الفرس «ليليلونكا اس تي دبليو» في زمن 48.15 ثانية قادماً إليه من المركز الثالث وأحرزه مع «ليليلونكا» أيضاً في المنافسة الترحيبية من فئة النجمة الواحدة، وجائزة المركز الثالث حازها الفارس الإماراتي الشاب عبد الله حمد الكربي مع الفرس «كارولين زد»، وأكمل مهمة تجميع النقاط في زمن 48.93 ثانية.

وتجدد التنافس بين 30 فارسة وفارس للظفر بألقاب المراكز المتقدمة والجوائز المالية بقيمة 30.000 يورو التي رصدتها لونجين للمنافسة التأهيلية الثانية بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز الـ1.45 متر لجائزة لونجين كلباء الكبرى وتقام يوم غد الأحد في ختام فعاليات البطولة، ونجح 4 من المشاركين في عبور الجولة دون خطأ، وبفارق التوقيت فاز بجائزة المركز الأول الفارس المصري عبد الرحمن إكرام مع الفرس «غراديويت اتش بي سي»، وانهى الجولة في زمن بلغ 65.58 ثانية، ونال جائزة المركز الثاني الفارس الإماراتي سالم أحمد السويدي مع الجواد «جازي ديس داميس كار» والزمن 69.68 ثانية، وجائزة المركز الثالث أحرزها الفارس الإيطالي سيمون كواتا مع الجواد «دارت زد» والزمن 70.44 ثانية.