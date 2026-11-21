يقيم نادي العين للفروسية والرماية، في الخامسة من مساء الأحد، حفل السباق الثاني لموسم 2026 ــ 2027 برعاية مضمار العين، بمشاركة 112 خيلاً عربية أصيلة تتنافس عبر سبعة أشواط على جوائز إجمالية تبلغ 515 ألف درهم.

تفتتح الأمسية بشوط التكافؤ «0–85» للخيول عمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر، بمشاركة 15 خيلاً، يتصدر ترشيحاتها الجواد «اس اس آر تلال»، و«شمروخ» و«هاكا دو سوليل»، وتستمر المنافسات بشوطي «كأس الوثبة» للتكافؤ «0–70» لعمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر، بمشاركة 15 خيلاً في كل شوط، حيث تبرز بالقسم الأول «الشوط الثاني» أسماء مثل الفرس «خزائن»، والجواد «دي اتش صامد»، والجواد «من بوظبي الحذر»، وفي القسم الثاني بالشوط الثالث لمسافة 1800 متر يتصدر قائمة الترشيحات للفوز باللقب الجواد «المنصور إن إف» والجواد «غياث ام كيه ايه» والفرس «سيدارا».

وتبلغ الإثارة ذروتها في الشوط الرابع، تتنافس 14 خيلاً «حسب العمر والنتائج» لعمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 1800 حيث يسعى الجواد «ناصف» للصدارة غير أن مهمته لن تكون سهلة في ظل وجود منافسين أقوياء مثل الجوادان «موجز» و«مكنون» الطامحين للقب.

وفي الشوط الخامس تظهر الخيول المبتدئة «إنتاج الإمارات» لعمر أربع سنوات، لتتنافس لمسافة 1600 متر، يتقدمها كمرشحين للصدارة المهر «ايه اس ما شاء الله»، والمهرة «بشائر العلا»، والمهرة «نغم بينونة»، فيما تتنافس في الشوط السادس لنفس المسافة تسع من المهرات المبتدئات «عمر 3 سنوات فما فوق»، تبرز منهن «ايزس آل سيم»، و«هيرا دي هاسبيل»، و«رشا إيه دبليو».

ويستمر ظهور الخيول المبتدئة، بعمر 4 سنوات فما فوق في الشوط السابع لمسافة السرعة 1400 متر، حيث يطمح للفوز باللقب الصدارة المهر «هشيم العاصفة» ينافسه الجواد «الدستور»، والفرس «إيه إيه بيرنينغ دايلايت»، وتختتم الأمسية بالشوط الثامن للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1000 متر يبرز منها كمرشحين للقب الجواد «الخبير» والمهر «أطلس»، والفرس «ايه آر أميرة».