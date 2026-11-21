أكد خليفة بن عبود الفلاسي، عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن مشاركة مضمار ميدان في احتفالات سلطنة عمان الشقيقة بعيدها الوطني تجسد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن هذه الروابط تتجاوز حدود الجغرافيا، وتستند إلى تاريخ مشترك وأواصر راسخة من المحبة والتقدير.

وقال الفلاسي: «نفخر في مضمار ميدان بمشاركة الأشقاء في سلطنة عمان احتفالاتهم بالعيد الوطني، وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سلطنة عمان قيادة وشعبا ، سائلين الله أن يديم المحبة والأخوة بين البلدين».

السلام الوطني

وأضاف: «حرصنا على عزف السلام الوطني العماني عقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة، والذي شهد مشاركة واسعة من الملاك العمانيين، في تعبير عن اعتزازنا بحضور الأشقاء العمانيين ومشاركتهم المستمرة في سباقات الخيل بمضمار ميدان، فهم جزء لا يتجزأ من هذا الصرح العالمي».