

تُوج الجواد «دايموند ديلر» لعذبة للسباقات، بإشراف بوبات سيمار، وقيادة تاغ أوشيه بلقب «دبي كريك مايل»، في الشوط السادس والرئيس لمسافة 1600 متر، وذلك بعد منافسة محتدمة استمرت حتى اللحظات الأخيرة قبل أن يحسمها الجواد الفائز بفارق 0.94 طول وبزمن قدره 1:39:43 دقيقة.



وجاء تتويج الجواد البطل ضمن فعاليات حفل الأمسية الثانية لكرنفال سباقات دبي لموسم 2026–2027، الذي نظمه نادي دبي لسباق الخيل، الجمعة، على مضمار «ميدان» العالمي برعاية شركة «عزيزي» للتطوير العقاري، بمشاركة 71 خيلاً تنافست عبر سبعة أشواط مثيرة على جوائز إجمالية بلغت مليوناً و795 ألف درهم، وسط أجواء احتفالية تزامنت مع اليوم الوطني لسلطنة عمان الشقيقة الذي يصادف العشرين من نوفمبر، تجسيداً لعمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين.



وفي مستهل المنافسات، تُوّج الجواد «مبيد» لإسطبلات الريف، بإشراف المدرب جابر بيطار، وقيادة سلفستر دي سوسا، بلقب شوط «بني ياس - الفئة الثانية» في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، ونجح البطل في تخطي منافسيه ببراعة خلال الأمتار الأخيرة، ليحسم الصدارة بفارق ثلاثة أطوال ونصف الطول، مسجلاً زمناً قدره 1:33:07 دقيقة.



وفي الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، انتزعت المهرة «لا ماس بونيتا» لعبدالله فوزي ناس، بإشراف المدربين أنطونيو سنترا وجوليو أولاسكواجا، لقب «عزيزي فلورنس»، أما في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، فقد خطف الجواد «مصافي» لنقابة «آر بي ريسنغ»، بإشراف المدرب روس بوردون وقيادة الفارس جاك ميتشل، بلقب «عزيزي فينيس» بفارق ثلاثة أرباع الطول.



واكتسح الجواد «مجد الليث» لليث للسباقات، بإشراف أوسبورن، وقيادة دانييل تودهوب، منافسيه في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، ليتوج بلقب «عزيزي ريفييرا»، وفي الشوط الخامس لمسافة 1900 متر، تصدر الجواد «سوينغ فوت» لسلطان علي، بإشراف سايمون كريسفورد، وقيادة جاك ميتشل، السباق ليفوز بلقب «ثندر سنو هانديكاب»، وهو الفوز الثاني في الأمسية للفارس ميتشل. وفي ختام حفل الأمسية خطف الجواد «غن كارديج» للمالك والمدرب ديلان كونها، وقيادة أندرو سلاتري بلقب الشوط السابع لمسافة 1400 متر.