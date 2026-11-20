

توج الفارس الأوروغواياني فريدريكو فرير بلقب سباق يوم الشهيد للقدرة لمسافة 120 كلم، الذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة نخبة من الفرسان والفارسات من مختلف الإسطبلات الخاصة في الدولة، بتنظيم نادي دبي للفروسية.



وأهدى فريدريكو إسطبلات العين للقدرة اللقب، بعد أن حسم السباق على صهوة الجواد «إتش سي علي»، مسجلاً زمناً قدره 4:30:41 ساعات، بعد منافسة قوية شهدتها مراحل السباق الأربع، فيما احتل المركز الثاني الفارس سلطان الصيعري، على صهوة «أشفا أسيسي»، مسجلاً زمناً قدره 4:31:01 ساعات بعد منافسة ساخنة مع صاحب المركز الثالث الفارس سهيل الغيلاني، على صهوة «جامفيل بيوتي» لإسطبلات SS الخاصة.



وحل في المركز الرابع الفارس منصور حسن راكان المنصوري، على صهوة «تونكي دي بو نورمان» لإسطبلات المغير بزمن 4.33.50 ساعات، فيما جاء خامساً الفارس ماجد جمال المهيري، على صهوة «جازيادوسوفيتير» لإسطبلات أرام للقدرة بزمن قدره 4.46.57 ساعات.



تتويج الأبطال

وعقب ختام السباق، توج أحمد راشد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالكؤوس، كما نال البطل جائزة نقدية بقيمة 200 ألف درهم، والوصيف 180 ألف درهم، وصاحب المركز الثالث 160 ألف درهم، فيما حصل صاحب المركز الرابع على 50 ألف درهم، والخامس على 35 ألف درهم، ونال أصحاب المراكز من السادس حتى العاشر 30 ألف درهم لكل فارس.



وأكد أحمد راشد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية، أن إقامة السباق بهذه المناسبة الوطنية تعكس الحرص على تخليد ذكرى شهداء الإمارات الأبرار، واستحضار قيم التضحية والوفاء والانتماء التي جسدوها في سبيل الوطن.



وقال الكعبي: «يوم الشهيد مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز تضحيات أبطال الوطن الذين قدموا أرواحهم من أجل عزته ورفعته، ونعتز بأن تحمل إحدى محطات موسم سباقات القدرة اسم هذه المناسبة الوطنية، التي تجسد أسمى معاني الولاء والانتماء».



وأشاد الكعبي بالمستوى الفني للسباق، وما شهدته مراحله من منافسة قوية، مؤكداً أن الحضور المميز للإسطبلات الخاصة يعكس اتساع قاعدة الممارسين لرياضة القدرة، وتنامي مستويات التنافس بين الفرسان والفارسات.