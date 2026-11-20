أحرزت خيول سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ثنائية في شوطي ختام الحفل الخامس الذي نظمه نادي أبوظبي للفروسية على مضماره العشبي، وتألف من 7 أشواط قوية، بمشاركة 88 خيلاً تنافست على جوائز مالية بقيمة 466 ألف درهم.

وجاءت بداية الثنائية التي تحققت في شوطي الخيول «المهجنة الأصيلة» عن طريق «رينزي» في الشوط السادس لمسافة 2400 متر، بإشراف المدرب سالم بن غدير وقيادة الفارس بيرناردو بينيرو، مسجلاً زمناً قدره 2.30.64 دقيقة.

وأكمل «إيغلمونت» الثنائية في الشوط السابع والأخير المخصص للخيول المهجنة المبتدئة لمسافة 1400 متر، بإشراف سالم بن غدير وقيادة بيرناردو بينيرو، مسجلاً زمناً قدره 1.25.08 دقيقة.

وفي مستهل الحفل، أحرزت الفرس «عزة» للخيالة السلطانية العمانية، لقب الشوط الأول لمسافة 1400 متر، بعد منافسة قوية مع 14 خيلاً، بعد أن قطعت المسافة في 1.31.68 دقيقة، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة عبد العزيز البلوشي، وفاز «أي آر الزين» لمالكه عرار الظاهري بلقب الشوط الثاني من سباق كأس الوثبة، المخصص للخيول المبتدئة من إنتاج الإمارات لمسافة 1400 متر، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة عبد العزيز البلوشي، مسجلاً زمناً قدره 1.33.62 دقيقة.

وحصد «إيه بي نور» العائد إلى الحصن للسباقات لقب الشوط الثالث لمسافة الميل، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة عبد العزيز البلوشي، بمشاركة 10 خيول، مسجلاً زمناً قدره 1.44.89 دقيقة.

وفاز «مايسترو» العائد إلى إسطبلات العجبان بلقب الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، بإشراف عبد الله الحمادي وقيادة ريتشارد مولن، وشهد الشوط الخامس لمسافة 2400 متر فوز المدرب إبراهيم الحضرمي بلقبه الرابع في الحفل، عن طريق «بي إف غالا» العائد إلى الماجد للسباقات، بقيادة الفارس كونور بيسلي، مسجلاً زمناً قدره 2.43.72 دقيقة.