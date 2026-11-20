تستضيف اليونان، غداً السبت، الجولة التاسعة لسلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة، بمشاركة نخبة من فرسان القدرة والتحمل في السباق الرئيسي، لمسافة 140 كيلومتراً «ثلاث نجوم».

وينطلق الحدث على 5 مراحل، تبلغ مسافة الأولى 31.5 كيلومتراً، والثانية 29.1 كيلومتراً، والثالثة 31.5 كيلومتراً، والرابعة 29.1 كيلومتراً، فيما تبلغ مسافة المرحلة الخامسة والأخيرة 22,5 كيلومتراً.

ويقام السباق بشراكة بين قرية الإمارات العالمية للقدرة وEIEV PULSE، والاتحاد اليوناني للفروسية بإشراف الاتحاد الدولي، ويشهد إلى جانب السباق الرئيسي 4 سباقات دولية.

وتم اعتماد السباق الثاني لمسافة 120 كيلومتراً للشباب والناشئين، فيما يقام السباق الثالث لمسافة 120 كيلومتراً، والرابع لمسافة 100 كيلومتر، ثم سباق الشباب والناشئين لمسافة 100 كيلومتر.

وأعلنت اللجنة المنظمة اكتمال الإجراءات لانطلاق الفعاليات، وإقامة الفحص البيطري للخيول المشاركة بغرض التأكد من سلامتها، تمهيداً لاعتماد القوائم النهائية.