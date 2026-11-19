

يقود الجواد «ميدان» صاحب المركز الثالث في كأس دبي العالمي، كوكبة من نجوم الأمسية العالمية في سباق «دبي كريك مايل»، الذي يتصدر مشهد المنافسة في الأمسية الثانية لكرنفال سباقات دبي، التي يحتضنها مضمار ميدان، مساء غداً الجمعة، برعاية عزيزي للتطوير العقاري، بمشاركة 71 خيلاً تتنافس في 7 أشواط، يبلغ إجمالي جوائزها المالية مليوناً و795 ألف درهم.



تشارك الأمسية في الاحتفاء باليوم الوطني لسلطنة عمان الشقيقة، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، تجسيداً لعمق الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.



وسيكون الاختبار الأقوى في الشوط السادس والرئيسي «دبي كريك مايل» «ليستد»، الذي يقام لمسافة 1600 متر رملي بمشاركة 8 خيول تتنافس على جوائز مالية تبلغ 500 ألف درهم، ويتقدم أبرز المرشحين للقب «ميدان» و«هارت أوف أونر»، صاحب المركز السابع في كأس دبي العالمي، إلى جانب «مندلسون باي»، حامل لقب النسخة الماضية.



شوط الافتتاح

ويقص شريط الحفل سباق «بني ياس» للفئة الثانية، المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1400 متر، بمشاركة 15 خيلاً تتنافس على جوائز مالية تبلغ 300 ألف درهم، ويسعى «مبيد» للدفاع عن لقبه في مواجهة عدد من الخيول القوية، أبرزها «عامر بيرن» و«جعفر».



وتتنافس 8 مهرات في الشوط الثاني «عزيزي فلورنس» للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 165 ألف درهم، ومن أبرز المرشحات «نيفرا» و«مخيفة» و«ميس تريكستر».



تحدي السرعة

ويشهد الشوط الثالث «عزيزي فينيس» لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، مشاركة 12 خيلاً تتنافس على جوائز مالية تبلغ 175 ألف درهم، ومن أبرز المرشحين «ستورمفورجد» و«دوندي فيرمو» و«مصافي».



وتتواصل المنافسات في الشوط الرابع «عزيزي ريفييرا» للخيول المبتدئة لمسافة 1400 متر، بمشاركة 13 خيلاً تتنافس على جوائز مالية تبلغ 165 ألف درهم، وأبرز المرشحين «مجد الليث» و«أناهونا» و«مودي جي جي».



«ثندر سنو هانديكاب»

ويستقطب الشوط الخامس «ثندر سنو هانديكاب» لمسافة 1900 متر، 8 خيول تتنافس على جوائز مالية تبلغ 300 ألف درهم،، ومن أبرز المنافسين «سوينغ فوت» و«لوكال داينستي» و«اليابري».



ويسدل الستار على الأمسية بالشوط السابع «برج عزيزي» لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، بمشاركة 7 خيول تتنافس على جوائز مالية تبلغ 190 ألف درهم، ومن أبرز المرشحين «غن كاريدج» و«نيار» و«تين كارات هاري».