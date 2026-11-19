

تستضيف مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، صباح اليوم، منافسات سباق يوم الشهيد للقدرة لمسافة 120 كلم، المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي، بتنظيم نادي دبي للفروسية، وإشراف اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.



ويحمل السباق مكانة خاصة في روزنامة سباقات القدرة، إذ يقام سنوياً تخليداً لذكرى شهداء الوطن، ووفاء وعرفاناً بتضحياتهم في سبيل رفعة الوطن وإعلاء رايته.



وينقسم السباق الذي ينطلق في الساعة السادسة والنصف صباحاً، إلى 4 مراحل حيث تبلغ مسافة المرحلة الأولى التي تم ترسيمها باللون الأصفر 40 كلم، والثانية باللون الأحمر 35 كلم، والثالثة باللون الأزرق 25 كلم، في حين تبلغ مسافة المرحلة الرابعة والأخيرة باللون الأبيض 20 كلم.



وحددت اللجنة المنظمة الحد الأدنى لوزن الفارس بـ55 كيلوغراماً، والحد الأعلى لنبضات قلب الخيل بـ64 نبضة في الدقيقة، والحد الأدنى لعمر الخيل بست سنوات، والحد الأدنى للسرعة بـ14 كلم في الساعة.



وكانت الفارسة فاطمة جاسم المري بطلة افتتاح هذا الموسم قد تُوجت بلقب النسخة الماضية من السباق على صهوة الجواد «سيليبريتا»، بعدما أهدت إسطبلات SM أول لقب في تاريخها بسباقات القدرة، مسجلة زمناً قدره 4:25:41 ساعات، في السباق الذي شهد مشاركة 81 فارساً وفارسة.