

يحتضن، غداً، ميدان الملك عبدالعزيز في العاصمة السعودية الرياض منافسات المحطة الـ18 لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة النسخة 33 للكأس الغالية، بمشاركة 20 خيلاً تمثل نخبة المرابط والإسطبلات.



وتُقام سلسلة سباقات الكأس الغالية بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، انطلاقاً من اهتمام سموه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم الملاك والمربين في مختلف دول العالم، وتشجيعهم على اقتناء وتربية الخيل العربي وإعلاء مكانته في أهم المضامير والسباقات الدولية.



وتشهد المحطة السعودية لقاءً قوياً يجمع 22 خيلاً تمثل نخبة من أبرز الخيول العربية صاحبة التصنيفات المتقدمة في سباقات المملكة، في سباق يقام ضمن الشوط العاشر من برنامج أمسية السباقات بميدان الملك عبدالعزيز، لمسافة 1800 متر على الأرضية الرملية، ضمن الفئة الثالثة، والمخصص للخيول العربية الأصيلة من عمر 4 سنوات فما فوق، بجوائز مالية تبلغ مليوناً ونصف المليون ريال سعودي.



وتضم قائمة الخيول المشاركة مجموعة مميزة من نخبة الخيول العربية، من بينها «إي إي لهب» لممثل الإمارات المالك نايل راشد سيف الشامسي، و«متوكل الخالدية» و«بنت غالية الخالدية» بشعار إسطبلات الخالدية، إلى جانب «مدرسة» للمالك خلف رباح خلف الشمري، و«بشرى» للمالك خالد سالم محمد اللهيبي، و«فودي بانيه» بشعار عذبه للسباقات.



وتكتمل قائمة الخيول المشاركة بكل من: «أحمس»، «عطي الله الخالدية»، «فرحان»، «مايسترو دو كروات»، «مأمون الخالدية»، «نيريهاز»، «آر بي دوغلاس»، «سلوم الخالدية»، «تركي الخالدية الثاني»، «زلزال الخالدية»، «الغيد»، «إتش إم النصر الله»، «برشوسا العشاي»، و«ربا».



وتحمل سجلات المحطة السعودية للكأس الغالية أسماء نخبة من أبطال الخيل العربي، من بينهم «طلاب الخالدية» بطل عام 2018، «صخر الخالدية» المتوج في 2019، «بدور عذبه» بطل 2020، «حمداني خالد الخالدية» بطل 2021، «تقدير» المتوج في 2023، و«قسورة الخالدية» بطل 2024، إلى جانب «نجيب الزمان» المتوج بلقب النسخة الماضية.



وتأتي محطة السعودية في إطار المحطات الختامية للنسخة الثالثة والثلاثين للكأس الغالية، بعد سلسلة من النجاحات التي حققتها في المضامير العربية والأوروبية والأمريكية، وقبل ختام أجندة سباقات العام الحالي في جمهورية مصر العربية 29 نوفمبر الجاري.



من جهته، أكد مطر سهيل اليبهوني، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، أهمية المحطة السعودية ومكانتها في أجندة السباقات العالمية للكأس الغالية، في ظل ما تشهده من مشاركة مميزة لنخبة الملاك والمربين والمرابط السعودية.



وقال: «نعتز بتجدد موعد الكأس الغالية في ميدان الملك عبدالعزيز، لما تمثله المحطة السعودية من قيمة كبيرة في مسيرة سباقاتنا العالمية، وما تجسده من عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة، وحرص البلدين على دعم مسيرة الخيل العربي والحفاظ على مكانته وإرثه الأصيل».



وأضاف: «إن النجاحات والمكتسبات التي حققتها الكأس الغالية على امتداد محطات النسخة الـ33 تأتي ثمرة للدعم الكبير والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، واهتمام سموه المتواصل بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم الملاك والمربين، بما أسهم في ترسيخ مكانة الكأس الغالية وريادتها في مشهد السباقات العالمية».



وختم: «نشيد بالمشاركة المميزة لنخبة الخيول والمرابط السعودية، التي تعكس القيمة الكبيرة للكأس الغالية لدى مجتمع الخيل العربي في المملكة، ونثمن التعاون المثمر مع نادي سباقات الخيل، ونتطلع إلى محطة ناجحة تضاف إلى مكتسبات النسخة الـ33، وتدعم مسيرة النجاحات المشتركة بين البلدين الشقيقين».