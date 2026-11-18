يتصدر الجواد ميدان، صاحب المركز الثالث في كأس دبي العالمي، قائمة المشاركين في سباق دبي كريك مايل المصنف رسمياً ضمن سباقات ليستد، والذي يقام بعد غد الجمعة على مضمار ميدان برعاية عزيزي للتطوير العقاري، بمشاركة ثمانية خيول في الشوط السادس من أمسية كرنفال دبي.

ويخوض ميدان السباق بإشراف المدرب إيد كريسفورد، بعدما حل ثالثاً قبل شهر في سباق كونديشنز بمدينة وولفرهامبتون البريطانية، في مشاركة وصفها مدربه بأنها تمثل بداية حملته على الأرضية الرملية، مع توقع تحسن مستواه في المسافات الأطول.

وبحسب البيان الصادر اليوم عن نادي دبي لسباقات الخيل سيعود أيضاً الجواد هارت أوف أونر، الذي احتل المركز السابع في كأس دبي العالمي، بإشراف المدرب جيمي أوزبورن، الذي أكد أن فترة الراحة أسهمت في تطور مستواه، رغم أن مسافة الميل قد لا تكون الأنسب له، قبل انتقاله للمشاركة في سباق إنتيسار المصنف ضمن سباقات ليستد.

ويدفع المدرب بوبات سيمار بثلاثة خيول هي حامل اللقب مندلسون باي، وزاندفورت، ودايموند ديلر الفائز مرتين على المضمار والمسافة، إذ أكد جاهزية مندلسون باي للدفاع عن لقبه، فيما أشار إلى أن دايموند ديلر قد يستفيد من المشاركة الأولى هذا الموسم، بينما يواصل زاندفورت تطوره بعد فوزه بسباق جبل علي كلاسيك ومشاركته في جودلفين مايل.

ويشهد السباق أيضا الظهور الأول على الأرضية الرملية للجواد براغ، الفائز بسباق الفئة الثانية «G2»، بإشراف المدرب الجنوب أفريقي المقيم في بريطانيا ديلان كونها، الذي أوضح أن الجواد عاد إلى أفضل مستوياته بعد فترة راحة مناسبة. وفي الشوط الخامس ثندر سنو هانديكاب، يخوض الجواد سبسانادور، الفائز عدة مرات بسباقات الفئة الأولى «G1»، أولى مشاركاته في دبي وأول ظهور له في سباقات هانديكاب بألوان وذنان ريسينغ دبي، بعدما سبق له الفوز ثلاث مرات بسباقات جروب 1 في الأرجنتين، قبل إحراز لقب كاليفورنيا كراون من الفئة الأولى في الولايات المتحدة تحت إشراف المدرب ريتشارد مانديلا.

وأكد كيس كلاي، مدير السباقات الأمريكية لدى وذنان، أن الجواد تأقلم بصورة جيدة مع تدريباته في دبي، معرباً عن أمله في أن تسهم البيئة الجديدة في استعادة مستواه الذي حقق به انتصارات الفئة الأولى «G1».

ويبرز كيلر كولكت، الفائز مرتين بسباقات ليستد، أبرز منافسي سبسانادور، ضمن ثنائي بوبات سيمار الذي يشارك أيضاً بالجواد إلوسيف تريفور، فيما يدفع المدرب دوغ واتسون بكل من أرلان، وصيف كيلر كولكت في جبل علي ستيكس المصنف ليستد، إلى جانب لوكال داينستي في أولى مشاركاته بإشرافه. وفي سباقات الخيول الصغيرة، يشهد الشوط الثاني عزيزي فلورنس المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر مشاركة ثنائي جيمي أوزبورن، ميس تريكستر وكورونيتا، مع ترجيح المدرب فرص ميس تريكستر في هذه المسافة، بينما يتوقع أن تقدم كورونيتا مستويات أفضل في المسافات الأطول.

وتشارك المهرة لا ماس بونيتا، المملوكة لـ فوزي ناس والمدربة بإشراف أنطونيو سينترا وخوليو أولاسكواجا، بعد أن اكتسبت خبرة سباقية قد تمنحها أفضلية في المنافسة. وفي الشوط الثالث عزيزي فينيس هانديكاب، يظهر للمرة الأولى في دبي المدرب روس بوردون عبر الجواد مسعفي، الفائز خمس مرات في المملكة المتحدة، والذي أكد مدربه تأقلمه مع أجواء دبي واستعداده لخوض التجربة على الأرضية الجديدة.

ويفتتح برنامج السباقات بسباق بني ياس من الفئة الثانية «G2» برعاية عزيزي للتطوير العقاري، الذي يشهد تجدد المنافسة بين بطل النسخة الماضية مبيد ووصيفه إيه إيه آر إكس بيرن، إلى جانب إيه إف العجاج، الفائز باللقب عام 2022. وتنطلق السباقات في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت دولة الإمارات.