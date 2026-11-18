تنطلق، غداً الخميس، فعاليات بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز 2026، بإجراءات الفحص البيطري، التي يخضع لها 250 خيلاً يشارك معها 180 فارساً وفارسة من 30 دولة حول العالم.

تقام البطولة، ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان الشارقة للفروسية، بتنظيم نادي الشارقة للفروسية والسباق، وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.

ويبلغ إجمالي جوائز البطولة 140 ألف يورو، وتشمل 6 منافسات دولية في فئة الثلاث نجوم، و6 منافسات في فئة النجمة الواحدة، إذ تتراوح ارتفاعات الحواجز من 1.30 متراً إلى 1.50 متراً، في منافسات جائزة لونجين الكبرى «3 نجوم»، فيما تتراوح ارتفاعات الحواجز في منافسات فئة النجمة الواحدة بين 1.15 متراً وحتى 1.25 متراً.