أعلنت ساحة الخيل إطلاق موسم اليوبيل الذهبي، احتفاءً بمرور خمسين عامًا على ‏إرث الفروسية الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 1976. ويُقام الموسم تحت شعار "50 عامًا، ‏والمسيرة مستمرة"، ويضم برنامجًا حافلًا بالفعاليات الثقافية والترفيهية والأنشطة العائلية، إلى جانب عدد من أبرز بطولات الفروسية وسباقات ‏الخيل، ضمن احتفالات تتواصل على مدار الأشهر المقبلة.‏

وقال ‎علي الشيبة، المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية ومضمار أبوظبي للسباق، والرئيس التنفيذي لساحة الخيل: ‏‏"يُمثل اليوبيل الذهبي فرصة للاحتفاء برؤية امتد أثرها على مدى خمسة عقود، وأسهمت في ترسيخ مكانة الفروسية ضمن المشهدين الرياضي ‏والثقافي في أبوظبي. ونستحضر في هذه المناسبة ما تحقق من إنجازات وشراكات، ونثمّن إسهامات أجيال من ملاك الخيل ومحبي السباقات ‏والعائلات الذين ارتبطوا بهذا المكان، وكان لهم دور في استمرار هذا الإرث وانتقاله من جيل إلى آخر".‏

ويستضيف ذا أركيدز فعالية "التجربة الذهبية" خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2026، بدءًا من الساعة الثالثة عصرًا، مع ‏إتاحة الدخول مجانًا للزوار. وتضم الفعالية مجموعة من العلامات التجارية المتخصصة في الأزياء والإكسسوارات والعطور والقهوة المختصة ‏ومنتجات نمط المعيشة، إلى جانب لعبة الطاولة، بما يتيح للزوار خيارات متنوعة للتسوّق والترفيه.‏

كما تستضيف ساحة الخيل يوم 22 نوفمبر فعالية جري تحت شعار "سباق 5 كم، ومسيرة 5 عقود"‏‎ ‎مع "أسيكس"، ويجمع السباق مشاركين من ‏جميع الأعمار. وعقب انتهاء السباق، يمكن للمشاركين والزوار مواصلة الاحتفالات في فعالية "التجربة الذهبية" داخل ذا أركيدز. ‏

وفي سياق متصل، تنظم ساحة الخيل في الفترة من 26 نوفمبر إلى 2 ديسمبر برنامجًا للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 55 لدولة الإمارات العربية ‏المتحدة، مُستوحى من عنوان احتفالات هذا العام "انتماء وولاء". ويُسلط البرنامج الضوء على التراث الوطني والقيم المشتركة التي تجمع أبناء ‏الإمارات السبع، من خلال مجموعة من الأنشطة الثقافية والتراثية والعائلية. ‏

وقال علي الشيبة: "نتطلع إلى أن يجمع موسم اليوبيل الذهبي الزوار من مختلف الأجيال للاحتفاء بتاريخ ساحة ‏الخيل وما شهدته من محطات بارزة على مدى خمسين عامًا، وإتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذكرياتهم وصنع ذكريات جديدة. ونواصل العمل على ‏تطوير ما تقدمه ساحة الخيل من برامج وتجارب، بما يعزز مكانتها كوجهة تجمع الرياضة والثقافة، وتواصل حضورها وتطورها بما يواكب ‏تطلعات المستقبل".‏

وتتواصل احتفالات اليوبيل الذهبي على مدار الموسم، من خلال برنامج متنوع من الأنشطة والفعاليات الثقافية، يبدأ بـ‎ ‎‏"موسم الروائع" في ‏ديسمبر، يليه "موعد مع الأبطال" في يناير، ثم "رمضان في ساحة الخيل" خلال فبراير، وصولًا إلى "ربيع ساحة الخيل" في مارس وأبريل‎.‎