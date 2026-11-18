أعلنت ساحة الخيل إطلاق موسم اليوبيل الذهبي، احتفاءً بمرور خمسين عامًا على إرث الفروسية الذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 1976. ويُقام الموسم تحت شعار "50 عامًا، والمسيرة مستمرة"، ويضم برنامجًا حافلًا بالفعاليات الثقافية والترفيهية والأنشطة العائلية، إلى جانب عدد من أبرز بطولات الفروسية وسباقات الخيل، ضمن احتفالات تتواصل على مدار الأشهر المقبلة.
وقال علي الشيبة، المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية ومضمار أبوظبي للسباق، والرئيس التنفيذي لساحة الخيل: "يُمثل اليوبيل الذهبي فرصة للاحتفاء برؤية امتد أثرها على مدى خمسة عقود، وأسهمت في ترسيخ مكانة الفروسية ضمن المشهدين الرياضي والثقافي في أبوظبي. ونستحضر في هذه المناسبة ما تحقق من إنجازات وشراكات، ونثمّن إسهامات أجيال من ملاك الخيل ومحبي السباقات والعائلات الذين ارتبطوا بهذا المكان، وكان لهم دور في استمرار هذا الإرث وانتقاله من جيل إلى آخر".
ويستضيف ذا أركيدز فعالية "التجربة الذهبية" خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2026، بدءًا من الساعة الثالثة عصرًا، مع إتاحة الدخول مجانًا للزوار. وتضم الفعالية مجموعة من العلامات التجارية المتخصصة في الأزياء والإكسسوارات والعطور والقهوة المختصة ومنتجات نمط المعيشة، إلى جانب لعبة الطاولة، بما يتيح للزوار خيارات متنوعة للتسوّق والترفيه.
كما تستضيف ساحة الخيل يوم 22 نوفمبر فعالية جري تحت شعار "سباق 5 كم، ومسيرة 5 عقود" مع "أسيكس"، ويجمع السباق مشاركين من جميع الأعمار. وعقب انتهاء السباق، يمكن للمشاركين والزوار مواصلة الاحتفالات في فعالية "التجربة الذهبية" داخل ذا أركيدز.
وفي سياق متصل، تنظم ساحة الخيل في الفترة من 26 نوفمبر إلى 2 ديسمبر برنامجًا للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 55 لدولة الإمارات العربية المتحدة، مُستوحى من عنوان احتفالات هذا العام "انتماء وولاء". ويُسلط البرنامج الضوء على التراث الوطني والقيم المشتركة التي تجمع أبناء الإمارات السبع، من خلال مجموعة من الأنشطة الثقافية والتراثية والعائلية.
وقال علي الشيبة: "نتطلع إلى أن يجمع موسم اليوبيل الذهبي الزوار من مختلف الأجيال للاحتفاء بتاريخ ساحة الخيل وما شهدته من محطات بارزة على مدى خمسين عامًا، وإتاحة الفرصة لهم لمشاركة ذكرياتهم وصنع ذكريات جديدة. ونواصل العمل على تطوير ما تقدمه ساحة الخيل من برامج وتجارب، بما يعزز مكانتها كوجهة تجمع الرياضة والثقافة، وتواصل حضورها وتطورها بما يواكب تطلعات المستقبل".
وتتواصل احتفالات اليوبيل الذهبي على مدار الموسم، من خلال برنامج متنوع من الأنشطة والفعاليات الثقافية، يبدأ بـ "موسم الروائع" في ديسمبر، يليه "موعد مع الأبطال" في يناير، ثم "رمضان في ساحة الخيل" خلال فبراير، وصولًا إلى "ربيع ساحة الخيل" في مارس وأبريل.