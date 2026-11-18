

تستعد مؤسسة «إعادة تدريب خيول السباقات» البريطانية، لتنفيذ استراتيجية جديدة بتكلفة مستهدفة تبلغ 4.5 ملايين جنيه إسترليني، خلال الفترة من 2027 إلى 2031، بهدف تطوير برامج رعاية خيول السباقات الأصيلة بعد اعتزالها، ومساعدتها على الانتقال إلى أنشطة الفروسية الأخرى، مع تعزيز خدمات التدريب والدعم المقدمة إلى مُلاكها.



وبحسب تقرير نشره موقع «هورس آند هاوند» البريطاني المتخصص في شؤون الفروسية، في نوفمبر الجاري، أُطلقت الاستراتيجية في العاشر من الشهر نفسه، بالتزامن مع إعلان خطة جديدة مدتها خمس سنوات لرعاية الخيول في قطاع سباقات الخيل البريطاني، خلال فعالية أقيمت في منطقة وستمنستر بالعاصمة لندن. وتعمل مؤسسة «إعادة تدريب خيول السباقات»، المعروفة اختصاراً باسم «RoR»، بوصفها المؤسسة الخيرية الرسمية المعنية برعاية خيول السباقات البريطانية بعد انتهاء مسيرتها الرياضية، وتسعى من خلال الاستراتيجية الجديدة إلى تطوير آليات التواصل مع المُلاك، وتحسين متابعة الخيول بعد مغادرتها مضامير السباق.



تمويل مشترك

تبلغ التكلفة المستهدفة لتنفيذ الاستراتيجية 4.5 ملايين جنيه إسترليني، وفق تقديرات المؤسسة، التي تخطط لتوفير نصف المبلغ من جهود جمع التبرعات الخاصة بها، فيما ينتظر أن يأتي النصف الآخر من قطاع سباقات الخيل البريطاني.



وأوضح روبرت أرنولد، الرئيس التنفيذي المؤقت للمؤسسة، أن المبلغ يمثل هدفاً مالياً لتنفيذ الاستراتيجية، وليس شرطاً لتوافر التمويل بالكامل قبل بدء العمل بها. وأشار إلى أن المؤسسة لا تطالب الجهات الداعمة بمضاعفة مساهماتها الحالية بصورة فردية، وإنما تسعى إلى تعزيز التعاون بين الأطراف العاملة في قطاع السباقات، انطلاقاً من مسؤوليتها المشتركة عن رعاية الخيول طوال حياتها، بما في ذلك الفترة التي تلي الاعتزال.



ويمنح هذا التوجه الاستراتيجية جانباً مالياً يرتبط باستدامة خدمات الرعاية، من خلال تنويع مصادر التمويل وتعزيز قدرة المؤسسة على مواصلة برامجها خلال السنوات الخمس المقبلة.



ترتكز الاستراتيجية على أربعة أهداف، تشمل تحسين القدرة على تحديد أماكن خيول السباقات المعتزلة وتتبع انتقال ملكيتها، وتعزيز الرعاية والتوعية والدعم المستمر طوال حياتها، وزيادة مشاركتها في أنشطة الفروسية الأخرى، إلى جانب توفير التمويل والاستقرار المؤسسي اللازمين لتنفيذ البرامج.

وتولي المؤسسة اهتماماً خاصاً بالمرحلة الأولى التي تلي انتهاء مسيرة الخيل في السباقات، باعتبارها فترة تتطلب تهيئته للانتقال إلى بيئة جديدة تختلف عن طبيعة التدريب والمنافسات التي اعتاد عليها.



وتستهدف البرامج الجديدة مساعدة المُلاك على فهم احتياجات الخيول المعتزلة، وتوفير المعرفة والخبرات اللازمة للتعامل معها، سواء استُخدمت لاحقاً في الأنشطة الرياضية الأخرى أو ركوب الخيل الترفيهي. وأكد أرنولد أن المؤسسة تسعى إلى تطوير نهجها من التدخل عند حدوث مشكلات تتعلق بالرعاية إلى الوقاية منها، من خلال التواصل المستمر مع المُلاك وتوفير الإرشادات والمساندة المناسبة.

تطوير أنظمة المتابعة

وتتضمن الاستراتيجية تعزيز تبادل البيانات مع هيئة سباقات الخيل البريطانية «BHA» والهيئات المنظمة لرياضات الفروسية، بهدف تحسين الوصول إلى مُلاك الخيول المعتزلة ومعرفة أماكن وجودها بعد انتهاء مشاركتها في السباقات.



كما تعتزم المؤسسة تطوير بنيتها الرقمية خلال عامي 2027 و2028، بما يساعد على تحسين إدارة المعلومات وتوسيع نطاق التواصل مع المُلاك والمستفيدين من برامج الرعاية. ويرتبط هذا التوجه بهدف المؤسسة المتمثل في استمرار متابعة الخيول بعد انتقالها إلى مُلاك جدد، بدلاً من اقتصار الاهتمام بها على الفترة التي تقضيها داخل منظومة السباقات.



من جانبه، أكد برانت دنشيا، الرئيس التنفيذي لهيئة سباقات الخيل البريطانية، أن إطلاق الاستراتيجيتين يؤكد التزام قطاع السباقات بحماية رفاهية الخيول طوال حياتها.

وأوضح أن مؤسسة «إعادة تدريب خيول السباقات» تؤدي دوراً رئيسياً في منظومة الرعاية البريطانية، من خلال إبقاء الخيول المعتزلة على اتصال بخدمات الدعم والإرشاد، وتوفير فرص جديدة لها بعد مغادرة التدريب. وتحظى الاستراتيجية بتأييد الهيئة البريطانية باعتبارها الإطار الذي سيسترشد به القطاع في تطوير خدمات رعاية الخيول بعد الاعتزال خلال السنوات المقبلة، مع استمرار التعاون بين الجهات المعنية لضمان حصول الخيول على الرعاية المناسبة في مختلف مراحل حياتها.