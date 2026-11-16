إسماعيل محمد: لقب مونديال القدرة لن يبتعد عن الإمارات



أكد إسماعيل محمد، مدرب إسطبلات MRM، أن رياضة الفروسية وسباقات القدرة في الإمارات تحتل مكانة عالمية متميزة، بفضل الدعم الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، معرباً عن تفاؤله بمشاركة الإمارات في بطولة العالم للقدرة، التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، في ديسمبر المقبل.



وأكد إسماعيل محمد لـ «البيان»، جاهزيتهم للموسم الجديد، بعد أن سار العمل وفق البرامج التدريبية المعتادة، موضحاً أن إسطبلات MRM تعتمد على مجموعتين من الخيول، إحداهما موجودة في الإمارات والأخرى في أوروبا، حيث يتم استقدام الخيول الأوروبية قبل البطولات بنحو شهرين، لإعدادها وتجهيزها للمنافسات، وعادة ما يكون الاعتماد الأكبر على الخيول الموجودة داخل الدولة، نظراً لاعتيادها على الأجواء المحلية، مقارنة بالخيول القادمة من الخارج، لافتاً إلى أن التدريبات تنطلق أحياناً في الرابعة فجراً، للاستفادة من انخفاض درجات الحرارة، إلى جانب توفر محمية ومرافق تدريبية متكاملة، بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.



خيول المستقبل

وكشف مدرب إسطبلات MRM عن تعزيز صفوف الإسطبل بمجموعة من خيول الإنتاج القادمة من أستراليا، إضافة إلى خيول واعدة، تم شراؤها في أعمار صغيرة، وتحديداً في عمر ثلاث سنوات، بهدف إعدادها للمشاركة في البطولات المستقبلية، مبيناً أن الإسطبلات تولي اهتماماً كبيراً بالخيول من فئة الإنتاج، خصوصاً من المزارع الأسترالية، التي تمتلك خيولاً نادرة، مؤكداً أن العمل على تطوير هذه المجموعة، يأتي ضمن رؤية طويلة المدى، لتعزيز القدرة التنافسية للإسطبل.



وأعرب إسماعيل محمد عن تفاؤله بمشاركة فرسان الإمارات، بقيادة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في بطولة العالم للقدرة في بوذيب، مشيراً إلى أن اللقب لن يبتعد، نظراً للخبرة الكبيرة للفريق بقيادة سموه، بطل العالم في فرنسا 2014.



حصان نادر

وأشاد إسماعيل محمد بإمكانات الجواد «كوسيلو»، واصفاً إياه بأنه من الخيول النادرة، التي تمتلك مواصفات استثنائية، سواء من ناحية البنية الجسمانية أو القدرة على المنافسة في مختلف الظروف، بناء على مشاركته المميزة في الإمارات وأوروبا والسعودية، مؤكداً حضور الجواد في مختلف ميادين القدرة، سواء في الدولة أو خارجها.



وأوضح أن الجواد «كوسيلو» يحظى بإشادة واسعة من أصحاب الخبرة في سباقات القدرة، ويشعر بالتفاؤل بقدرته على تقديم أداء مميز خلال الاستحقاقات المقبلة، لافتاً إلى أن الحصان يذكّره بعدد من الخيول المميزة التي أشرف عليها سابقاً، من بينها «عجايب» و«رماح»، خصوصاً من حيث الحجم والبنية الجسمانية، لكنه يمتلك في الوقت نفسه مواصفات خاصة، تجعله مختلفاً عن غيره.



دعم كبير

وعن حضوره في سباقات السرعة، سواء مالكاً أو مدرباً، كشف إسماعيل محمد عن الدعم الكبير الذي يحظى به من قِبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر توفير إسطبل جديد له، ودعمه بمجموعة من الخيول الأصيلة المخصصة لهذا النوع من السباقات، متوجهاً بخالص الشكر والامتنان إلى سموه على الدعم الكبير في عالم الخيل، ما يفتح الآفاق نحو تحقيق نتائج مميزة في المستقبل.



وأكد إسماعيل محمد أن مجتمع الخيل والفروسية يتميز بالعلاقة المميزة بين المدربين والمنافسين في سباقات القدرة، والتي تقوم على الأخوة والاحترام المتبادل، مشيراً إلى أن المنافسة داخل المضمار لا تؤثر في الروابط التي تجمع أبناء هذه الرياضة، وأن الجميع يفرح للفائز، ويقف إلى جانب من لم يحالفه التوفيق، معتبراً أن هذه الروح من أبرز القيم التي غرسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في نفوس كل من ينتمي إلى رياضة القدرة.



وأشار إلى أن الخيل أصبحت جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية، وأن ارتباط المدربين بخيولهم، يتجاوز حدود العمل والتدريب، ليشمل المتابعة المستمرة والاهتمام بأدق التفاصيل المتعلقة برعايتها وتغذيتها وتجهيزها، مؤكداً أن رياضة الآباء والأجداد تواصل حضورها بفضل الدعم الكبير والمتواصل الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لرياضة القدرة وإسطبلاتها، وهذا الاهتمام من سموه، كان له الدور الأبرز في تطور مستوى الخيول، وتعزيز حضور الإمارات في البطولات الدولية، مؤكداً أن دعم سموه يمثل مسؤولية كبيرة، وحافزاً دائماً لمواصلة العمل وتحقيق الإنجازات.