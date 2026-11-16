الفارس شادي غريب بطلاً لـ«فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز 2026

توّج الفارس السوري شادي غريب على صهوة جواده «كبرنيت دي مارش» بكأس جائزة لونجين الكبرى لبطولة فيرتوس الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين في نسختها الخامسة؛ والتي جرت فعالياتها خلال الفترة من 12 حتى 15 نوفمبر الحالي واشتملت على 9 منافسات استضافها مركز الإمارات للفروسية التابع لنادي دبي للفروسية.

شهد فعاليات البطولة وتوّج الفائزين بألقاب الجائزة الكبرى الدكتور حسن الإمارا، وسيلفيا سيم عن «فيرتوس» منظمة البطولة، وحسام زميت، ممثل اتحاد الفروسية والسباق رئيس قسم قفز الحواجز في اتحاد الفروسية، وطاهرة أحمد، مديرة مركز الإمارات للفروسية مستضيف البطولة عن نادي دبي للفروسية، وجمهور غفير من عشاق قفز الحواجز استمتع بفعاليات البطولة؛ وتابع منافساتها التي ترأس لجنة تحكيمها بكفاءة عالية الإماراتي الدولي خليل إبراهيم.

جاءت منافسة الجائزة الكبرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها النمساوي الدولي ستولبر آندريس بحواجز بلغ ارتفاعها 1.45 متر، وتنافس فيها 43 فارسة وفارساً يمثلون 13 دولة من جملة 35 دولة حول العالم شارك فرسانها في منافسات البطولة وتنافسوا على جوائزها البالغ مجموعها أكثر من 81 ألف دولار، ذهبت منها 35120 دولاراً إلى الفائزين بالصدارة والمراكز المتقدمة في منافسة جائزة لونجين الكبرى للبطولة، والتي نجح فيها 17 من المشاركين في إكمال الجولة الرئيسة دون خطأ وتجدد بينهم التنافس في جولة للتمايز، وأكملها 8 فرسان دون خطأ أيضاً.

وبفارق التوقيت توّج بلقب البطولة الفارس السوري شادي غريب، المشارك رقم «5» في جولة التمايز مع الجواد «كبرنيت دي مارش»، وأنهى جولة التمايز في زمن بلغ 44.21 ثانية، ونال جائزة المركز الثاني «مشترك» الفارس الشاب الشيخ خالد سلطان القاسمي؛ المشارك رقم «14» في التمايز بصحبة الجواد «جاك ـ ليسكو زد»، وأنهى التمايز في زمن بلغ 44.78 ثانية، وفي نفس الزمن أنهى زميله الفارس الإماراتي سعيد محمد المازمي، المشارك رقم «4»، جولة التمايز مع الجواد «باسيون في دي دونكوي».