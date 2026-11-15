«طحان الوثبة» يتوج بكأس حمدان بن راشد آل مكتوم في ثاني سباقات مضمار الشارقة

توج الشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية، والشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الحصان «طحان الوثبة»، المملوك لياس للسباقات، بطلاً للشوط الثالث والرئيسي في السباق الذي حمل اسم سباق كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، في ثاني أمسيات مضمار نادي الشارقة للفروسية الشارقة، وكان الفارس المخضرم «تاج أوشي» هو من قاد طحان الوثبة، ونال البطل نصيب الأسد 60 ألف درهم من إجمالي الجائزة المالية المقررة لأبطال الشوط الرئيس.

شهد السباق كل من: عبدالله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، والشيخ خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ونجيب كيوان، المدير التنفيذي لشركة لونجين، وفيصل الرحماني، رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «إفهار»، وسلطان اليحيائي، مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وعدد كبير من الملاك وجمهور غفير.

انتزعت الحصان «إيه إف منافيه» لمحمد مصبح المزروعي، وبقيادة الفارس «بيرناردو بينيرو» المركز الأول في الشوط الأول الذي بلغت مسافته 1200 متر، بعد أن نجح تخطي الحصان وسيم بينونة في الأمتار الأخيرة في الشوط الأول، ودار جدل كبير حول البطل ولكن الكاميرا حسمت اللقب لمنافي ليتوج بطلاً لشوط الإثارة عن جدارة، ونال البطل منافي مبلغ 30 ألف درهم من إجمالي الجائزة المالية البالغ قدرها 50 ألف درهم.

وفي الشوط الثاني للخيول المبتدئة كانت الكلمة المسموعة للمهر «أس أس مجد» لأحمد الحضرمي وبإشراف المدرب إبراهيم الحضرمي، وبقيادة الفارس عبدالعزيز البلوشي، بعد منافسة قوية مع عنود للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، وبمشاركة 16 خيلاً، ونال البطل 30 ألف درهم من إجمالي الجائزة المقررة 50 ألف درهم.

وفي الشوط الرابع حقق الفارس المتألق بيرناردو بينيرو الثنائية عبر المهرة «بشاير إيه إتش» المملوكه لعلي حداد وبإشراف المدرب قيس عبود، ونالت 30 ألف من إجمالي الجائزة المقررة 50 ألف درهم لأبطال الشوط الرابع لمسافة 1700 متر.

ونال الجواد «هاكا دو سوليل» لخليفة سعيد النابودة، وبإشراف المدرب طحنون العلوي، وبقيادة الفارس حمد البوسعيدي، المركز الأول في الشوط الخامس لمسافة 1700 متر في الشوط الخامس والمخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فما فوق.

وتوج الحصان «إيه إف الحازم» لخالد خليفة النابودة، وبإشراف المدرب إرنست أورتيل، وبقيادة الفارس ألكسندر داسيلفا بطلاً للشوط السادس والأخير والماراثوني الذي بلغت مسافته 2000 متر ليكسب جائزة المركز الأول البالغ قدرها 30 ألف درهم.