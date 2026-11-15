سانتوس يتصدر السباق التجريبي لمونديال القدرة بقرية بوذيب



تصدر فارس إسطبلات العين الأوروجواني، فوكوندو مارتنيز سانتوس، السباق التجريبي لمونديال القدرة لمسافة 160 كلم دولي «3 نجوم»، الذي أقيم، أمس الأحد، بقرية بوذيب العالمية للقدرة بمنطقة الختم في أبوظبي، والذي تكلل بالنجاح، حيث اختبر المدربون خيولهم على أرضية المسارات والمسافة.



وأقيم السباق بقرية بوذيب الدولية للقدرة، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، واللجنة العليا المنظمة للبطولة ويعتبر السباق «البروفة» الرئيسية لبطولة العالم للقدرة، التي تستضيفها قرية بوذيب في 19 ديسمبر المقبل.



وتصدر سانتوس السباق على صهوة الجواد «اتش سي أبان» لإسطبلات العين بزمن قدره 8:06:26 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 19.74 كلم/ ساعة، تلته في المركز الثاني مواطنته سيسيليا سبين، على صهوة الجواد «كوستريتو»، وهو أيضاً لإسطبلات العين بزمن وقدره 8:19:52 ساعات، وحل في المركز الثالث الفارس حمد عبيد الكعبي على صهوة «بوليو أوزي جي أو» لإسطبلات «أم. آر. أم»، وسجل زمناً وقدره 8:26:59 ساعات.



وغلب الحذر على أداء الفرسان خلال مختلف مراحل السباق، في ظل حرصهم على اختبار جاهزية الخيول، والتعرف بصورة أكبر على مسارات قرية بوذيب وطبيعة أرضيتها، وهو ما انعكس على وتيرة المنافسة، التي اتسمت بسرعة معتدلة في معظم المراحل، ومنح هذا الإيقاع خيول المقدمة مساحة أكبر للحفاظ على جاهزيتها، فيما شهدت مراكز الصدارة تبادلاً بين فارسي إسطبلات العين، مع تقدم المنافسة عبر المراحل.



وتم ترسيم مسارات السباق إلى ست مراحل، حيث بدأت الأولى بمسافة 31 كيلو متراً، وتم ترسيمها باللون البني، والثانية لمسافة 29 كيلو متراً باللون الأصفر، والثالثة لمسافة 30 كيلو متراً باللون الأزرق، والرابعة لمسافة 29 كيلو متراً باللون البنفسجي، فيما بلغت مسافة كل من المرحلتين الخامسة «أبيض» والسادسة 20 كيلو متراً «أخضر».



ووفقاً للجدول الزمني الرسمي لبطولة العالم للقدرة 2026 فإن الموعد النهائي أمام الاتحادات الوطنية لتقديم قوائمها النهائية والمؤكدة هو 17 نوفمبر المقبل، «أي بعد يومين من السباق التجريبي».



من ناحية أخرى شهدت قرية بوذيب العالمية، بجانب السباق التجريبي للمونديال، سباقين تأهيليين دوليين، الأول لمسافة 121 كلم (نجمتين)، وشهد مشاركة 38 فارسة وفارساً، فيما كان الثاني لمسافة 100 كلم «نجمة واحدة»، وشهد مشاركة 117 فارسة وفارساً.