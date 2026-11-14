«فيديو».. سيف بالجافلة يهدي اسطبلات SS كأس الوصل للقدرة



توج الفارس سيف جمعة بالجافلة بطلاً لكأس الوصل للقدرة المخصص للاسطبلات الخاصة لمسافة 101 كيلومتر، والذي أقيم السبت بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، بتنظيم نادي دبي للفروسية، وبرعاية شركة امتياز للتطوير العقاري، وبمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة.



نجح بالجافلة في إهداء اسطبلات SS لقب السباق، على صهوة الجواد «إس دبليو جاليفور»، مسجلاً زمناً قدره 3:38:53 ساعات، فيما حلت الفارسة ميثاء محمد القبيسي في المركز الثاني على صهوة الفرس «بيكنيك بارك بارسيان داون» لاسطبلات زعبيل، بزمن 3:39:22 ساعات، وجاء الفارس سهيل علي الغيلاني ثالثاً على صهوة الجواد «إس دبليو كولماليف» لاسطبلات SS، بزمن 3:39:34 ساعات.



وتوّج أحمد الكعبي، مدير عام نادي دبي للفروسية، ومسيح امتياز، الرئيس التنفيذي لشركة امتياز للتطوير العقاري، الراعي الرسمي للسباق، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.



وتم رصد جوائز مالية قيمة للفائزين حيث نال البطل 200 ألف درهم، و180 ألف درهم للوصيف، و160 ألف درهم لصاحب المركز الثالث، و50 ألف درهم للرابع، و35 ألف درهم للخامس، فيما حصل أصحاب المراكز من السادس حتى العاشر على 30 ألف درهم لكل منهم.



من جهته، أعرب الفارس سيف بالجافلة عن سعادته بالتتويج بلقب كأس الوصل للقدرة، مؤكداً أن الإنجاز جاء ثمرة للجهود الكبيرة التي بذلها جميع أفراد الاسطبل، والعمل بروح الفريق الواحد، سواء خلال فترة الإعداد أو أثناء مجريات السباق، مشيداً بجهود الطاقم الفني وجميع العاملين في الاسطبل، ودورهم في تحقيق هذا الإنجاز.



وقال بالجافلة: المرحلة الأخيرة كانت الأصعب في ظل قوة المنافسة وتقارب مستويات الفرسان، مشيراً إلى أن حسن التعامل مع مجريات السباق أسهم في حسم اللقب، إلى جانب الأداء المميز الذي قدمه الجواد «إس دبليو جاليفور» طوال مراحل السباق، والمحافظة على جاهزيته حتى خط النهاية.



وتوجه البطل بالشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة على الدعم الكبير والمتواصل لرياضة الفروسية وسباقات القدرة، مؤكداً أن هذا الاهتمام يشكل حافزاً للفرسان والاسطبلات لمواصلة تحقيق الإنجازات.