خيول «أ ر أم ريسنغ» تحلق بالهاتريك في ثاني سباقات جبل علي



تألقت خيول «أ ر م ريسنغ»، بإشراف إد كريسفورد، وقيادة أوشين ميرفي، وحققت الثلاثية «هاتريك» في ثاني سباقات مضمار جبل علي لهذا الموسم، استهلها الجواد «ملزوم» الذي ظفر بلقب «الشعفار للاستثمار» في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، بفارق ثلاثة أطوال عن ملاحقه المباشر، قاطعاً مسافة السباق في 1:13:13 دقيقة، وأضاف المهر «مؤيد» الفوز الثاني، متوجاً بلقب «جائزة الخيول عمر السنتين» في الشوط الثالث لمسافة 1200 متر، وذلك بعد منافسة شرسة استمرت حتى الأمتار الأخيرة قبل أن يحسمها المهر الصغير بفارق طولين، قاطعاً مسافة السباق في 1:12:29 دقيقة، وأكمل الجواد «سليط» الثلاثية بالأمسية بعد أن اكتسح منافسه بفارق خمسة أطوال ونصف الطول ليحلق بلقب «كأس المشرق لخدمات الري» في الشوط السابع والختامي بالأمسية لمسافة 1600 متر، بزمن 1:39:35 دقيقة.



وأقيم الحفل الثاني لمضمار جبل علي، مساء السبت، وتألف من 7 أشواط خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، بمشاركة 67 خيلاً، تنافست على جوائز بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من نصف مليون درهم، برعاية عدد من المؤسسات والشركات الرائدة بالدولة، وبحضور محمد سعيد الشحي، مدير عام هيئة الإمارات لسباقات الخيل، ومحمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي، وحشد كبير من عشاق سباقات الخيل.



وفي مستهل الحفل حصد الجواد «ونيس»، لإيه إل باتر وذا ميدان تن، بإشراف دووج واتسون، وقيادة جيمي باول، جائزة «سباق العوير» في الشوط الأول لمسافة 1400 متر، قاطعاً المسافة في 1:26:52 دقيقة.



وتُوج الجواد «توريست» لمحمد خليفة البسطي، بإشراف دووج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، بلقب «سلسلة سباقات جبل علي للسرعة» في الشوط الرابع لمسافة 1000، وهذا هو الفوز الثاني بالأمسية للمدرب واتسون.



وخطف الجواد «رن وذ إت» لحمدان سعيد الحربي، بإشراف خليفة المري، وقيادة ساندرو بايفا، نجومية الشوط الخامس لمسافة 1950 متراً، ليتوج بلقب «جائزة منعطف تبوك».



وانتزع الجواد «فياض» لعلي الحداد، بإشراف قيس عبود، وقيادة سلفستر دي سوسا لقب «كأس مضمار جبل علي»، في الشوط السادس لمسافة 1600 متر، بفارق أنف.



وعلى هامش الحفل الثاني أقيمت فعالية استعراضية للسيارات الرياضية بهدف تعريف أصحاب هذه السيارات على رياضة سباق الخيل وقوانينها وكيفية إقامة السباقات منذ الانطلاق وحتى النهاية ليعرف المجتمع بكل فئاته بأصالة هذه الرياضة العريقة.



وأكد محمد الأحمد، مدير عام مضمار جبل علي أنه سيتم استضافة فعاليات متنوعة خلال السباقات المقبلة، لافتاً إلى أن الهدف هو إضفاء المزيد من التشويق والإثارة على أجواء السباق وكسر الروتين من أجل الجمهور.