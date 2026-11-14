88 جواداً في كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.. السباق الثاني في مضمار الشارقة لونجين

بناءً على توجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم سموه اللامحدود للارتقاء برياضة الآباء والأجداد، ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق بالتعاون مع هيئة الإمارات لسباق الخيل السباق الثاني لمضمار الشارقة لونجين للموسم 2026/ 2027، سباق كأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، غداً الأحد تمام الساعة الثانية ظهراً على أرض مضمار الشارقة لونجين بالنادي، برعاية شركة لونجين، الراعي الرسمي لموسم السباق 2026/ 2027 في نادي الشارقة للفروسية والسباق والمساهم الأكبر في تغطية أحداث الفروسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي ورعاية إعلامية لقناة الشارقة الرياضية.

يشهد السباق مشاركة متميزة للخيول العربية الأصيلة، بمجموع 88 جواداً مع وجود 11 جواداً على الاحتياط، بجوائز تصل إلى 350 ألف درهم موزعة على ستة أشواط متنوعة المسافات والمستويات.

تفاصيل السباقات كالتالي:

الشوط الأول: «شوط لونجين ماستر كولكشن يلو غولد» ويُقام الساعة 2:00 ظهراً، وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فأكبر من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والمصنفة من 0 إلى 85، لمسافة 1200م، وبجوائز تصل إلى 50 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 12 جواداً، من دون خيول على الاحتياط.

الشوط الثاني: «شوط لونجين ماستر كولكشن فروستد بلو» ويُقام الساعة 2:30 ظهراً، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة (المبتدئة) من الإنتاج المحلي بعمر 3 سنوات، لمسافة 1000م، وبجوائز تصل إلى 50 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 16 جواداً، من دون خيول على الاحتياط.

الشوط الثالث الرئيسي: «كأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم» مقدّم من لونجين ماستر كولكشن كرونو مونفايز، ويُقام الساعة 3:00 عصراً، وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي بعمر 4 سنوات فأكبر، والمصنفة من 0 إلى 100، لمسافة 1700م، وجوائزه 100 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 12 جواداً، من دون خيول على الاحتياط.

الشوط الرابع: «شوط لونجين ماستر كولكشن روز غولد» ويُقام الساعة 3:30 عصراً، وهو شوط مخصص للخيول العربية الأصيلة (المبتدئة) من الإنتاج المحلي بعمر 4 سنوات فأكبر، لمسافة 1700م، وجوائزه 50 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

الشوط الخامس: «شوط لونجين ماستر كولكشن كرونو مونوبوشر سيلفر أوبالين» ويُقام الساعة 4:00 عصراً، وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة بعمر 4 سنوات فأكبر، والمصنفة من 0 إلى 80، لمسافة 1700م، وجوائزه 50 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 16 جواداً مع وجود 4 جياد على الاحتياط.

الشوط السادس: «شوط لونجين ماستر كولكشن كرونو مونوبوشر فروستد بلو» ويُقام الساعة 4:30 عصراً، وهو شوط تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي بعمر 4 سنوات فأكبر، والمصنفة من 0 إلى 70، لمسافة 2000م، وتصل جوائزه إلى 50 ألف درهم، وعدد الخيول المشاركة 16 جواداً مع وجود 3 جياد على الاحتياط.