الهاجري يتصدر المتأهلين لجائزة بطولة «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز 2026

توّج الفارس محمد غانم الهاجري على صهوة الفرس «ليليلونكا اس تي دبليو» بجائزة صدارة المنافسة التأهيلية الأولى لجائزة لونجين الكبرى في النسخة الخامسة لبطولة «فيرتوس» الدولية لقفز الحواجز، وهي المنافسة التي اختتمت بها منافسات أول أيام البطولة، وفيها شهدت ميادين مركز الإمارات للفروسية والتابعة لنادي دبي للفروسية.

جاء فوز الفارس محمد غانم الهاجري مع الفرس «ليليلونكا اس تي دبليو» في المنافسة التأهيلية الأولى للجائزة الكبرى للبطولة، بمواصفات المرحلتين وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 1.40 متر برعاية اس ام آر ام تيم، وتنافس فيها 59 فارسة وفارساً، نجح منهم 32 مشاركاً في إكمال المرحلتين دون خطأ، وأفضل زمن سجله الفارس محمد الهاجري وتوّج بكأس الصدارة ليصبح أول المتأهلين للمشاركة في منافسة الجائزة الكبرى، وتوّج بكأس المركز الثاني الفارس محمد حمد الكربي مع الجواد «ليون فان دي بلاتان» وكأس جائزة المركز الثالث كانت من نصيب الفارس السوري شادي غريب مع الجواد «كابرنت دي مارش».

وأحرز فرسان الإمارات قصب السبق في تحقيق الفوز الأول في افتتاحية منافسات البطولة، جاءت بمواصفات المرحلتين الخاصة برعاية مركز الإمارات للفروسية، وصمم مسارها النمساوي الدولي ستولبر آندريس بحواجز بلغ ارتفاعها 1.20 متر في المنافسة التي اجتذبت مشاركة 81 فارسة وفارساً، وأكمل المرحلتين دون خطأ 36 مشاركاً، وتوّج بكأس المركز الأول الفارس عبدالله عمران العويس مع الفرس «هور» ونال كأس المركز الثاني الفارس حمد النعيمي مع الفرس «ديلفين فون روشيرات زد»، في حين فاز الفارس السوري ليث كامل سليمان بجائزة المركز الثالث على صهوة الجواد «يورتندر».

ثاني منافسات «فيرتوس» الدولية، جاءت بمواصفات جولة للسرعة وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 1.25 متر، برعاية «دي اكس بي هورسيس» وفيها تستبدل نقاط الجزاء بزمن يضاف إلى زمن الفارس وتنافس فيها 68 مشاركاً من الفارسات والفرسان، والمراكز الأولى جاءت من نصيب فرسان القفز السوريين، وأفضل نتيجة دون خطأ وفي أسرع زمن جاءت من نصيب الفارس ليث غريب بصحبة الفرس الرائعة «أليت دي بونتس» ونال كأس الفوز بالمركز الأول، وكأس جائزة المركز الثاني توّج به مواطنه الفارس ليث كامل سليمان مع الفرس «كوما»، وذهبت كأس المركز الثالث إلى الفارس محمد فادي الزبيبي مع الجواد «شانلس بوي».

وتواصلت المنافسات في ثاني أيام بطولة «فيرتوس»، بمنافسة الفئة الصغرى بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 1.20 متر، برعاية اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وتنافس فيها 87 مشاركاً، صعد منهم 24 فارسة وفارساً إلى جولة التمايز، وأكمل التمايز دون خطأ 10 فرسان، تقدمهم على منصة التتويج بالمراكز الثلاثة الأولى فرسان القفز السوريين بفارق التوقيت.

توّج بجائزة الصدارة الفارس ليث غريب على صهوة الفرس «أليت دي بونتس»، وأكمل معها ثنائية بعد فوزهما معاً في منافسة السرعة على حواجز الـ1.25 متر، وحقق جائزة المركز الثاني الفارس عماد غريب مع «كالديرو»، ثم توّج بجائزة المركز الثالث الفارس جواد نظام مع «نيميس».